Надя Дорофеева похвасталась упругими ягодицами на горячих фото с яхты

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица наслаждается семейным отдыхом с мужем в Италии

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с любимым мужем Владимиром Дантесом отправилась на заслуженный отдых и радует поклонников атмосферными снимками и неожиданными признаниями. Пара выбрала для отпуска красочную Италию, где катается на яхте по Средиземному морю и гуляет по живописным уличкам приморских городков. Конечно же, артистка не упустила случая похвастаться своей роскошной фигурой.

На своей странице в Instagram Надя опубликовала горячее фото, на котором она лежит на яхте в эффектном красном купальнике. При этом артистка запечатлена спиной к камере, демонстрируя свои упругие ягодицы и длинные ноги. Девушка обернулась к камере и игриво приложила пальчик к губам.

"Яхта, август

И мы с тобою влюблены". - подписала публикацию Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева в Италии (instagram.com/nadyadorofeeva)

Еще один соблазнительный кадр она выложила в сториз свого аккаунта, где также показан "вид сзади".

Фото: Надя Дорофеева в Италии (instagram.com/nadyadorofeeva)

Впечатленные поклонники искупали Надю в комплиментах и попросили постить побольше таких фото.

Ты идеально сочетаешься с яхтой!

Мы все таки ждём фоточку с Вовой в одинаковых купальниках

Оаооа, обожаю вас! вы самые крутые

Найкраща)

Горячий орех

Вооууу

Здорово!!! Вечной влюбленности вам

Русалка

Какая малыха

Ти сексі

Ты прекрасна Надя, обожаю тебя

Надя ты там хоть загораешь, надо чтоб ты приехала шоколадкой

Фигура идеальная

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

К слову, чуть ранее певица также поделилась трогательным фото с мужем Владимиром Дантесом, на котором они запечатлены со спины, идущими по улице города. Пара мило держится за руки и слегка обернулась к фотографу.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева ошарашила пикантным признанием о своем муже Владимире Дантесе во время отдыха в Италии. Ее супруг неожиданно оценил красоту местных мужчин.

Также влюбленные Надя Дорофеева и Владимир Дантес прогулялись по улочкам города Монополи и сделали эффектный фотосет среди очаровательных старинных домиков одного из кварталов.

Отметим, что в Италии также отдыхают коллеги и друзья Нади – Потап и Настя Каменских, а также ее партнер по дуэту "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив с женой.