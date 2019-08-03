Надя Дорофеева похвасталась упругими ягодицами на горячих фото с яхты

Певица наслаждается семейным отдыхом с мужем в Италии
Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе с любимым мужем Владимиром Дантесом отправилась на заслуженный отдых и радует поклонников атмосферными снимками и неожиданными признаниями. Пара выбрала для отпуска красочную Италию, где катается на яхте по Средиземному морю и гуляет по живописным уличкам приморских городков. Конечно же, артистка не упустила случая похвастаться своей роскошной фигурой.
На своей странице в Instagram Надя опубликовала горячее фото, на котором она лежит на яхте в эффектном красном купальнике. При этом артистка запечатлена спиной к камере, демонстрируя свои упругие ягодицы и длинные ноги. Девушка обернулась к камере и игриво приложила пальчик к губам.
"Яхта, август
И мы с тобою влюблены". - подписала публикацию Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева в Италии (instagram.com/nadyadorofeeva)
Еще один соблазнительный кадр она выложила в сториз свого аккаунта, где также показан "вид сзади".
Фото: Надя Дорофеева в Италии (instagram.com/nadyadorofeeva)
Впечатленные поклонники искупали Надю в комплиментах и попросили постить побольше таких фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
К слову, чуть ранее певица также поделилась трогательным фото с мужем Владимиром Дантесом, на котором они запечатлены со спины, идущими по улице города. Пара мило держится за руки и слегка обернулась к фотографу.
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева ошарашила пикантным признанием о своем муже Владимире Дантесе во время отдыха в Италии. Ее супруг неожиданно оценил красоту местных мужчин.
Также влюбленные Надя Дорофеева и Владимир Дантес прогулялись по улочкам города Монополи и сделали эффектный фотосет среди очаровательных старинных домиков одного из кварталов.
Отметим, что в Италии также отдыхают коллеги и друзья Нади – Потап и Настя Каменских, а также ее партнер по дуэту "Время и Стекло" Алексей Завгородний-Позитив с женой.