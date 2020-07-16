Надя Дорофеева в красном бикини повеселилась с надувным единорогом

Певица вовсю наслаждается летом в своем загородном доме
Надя Дорофеева и ее муж Владимир Дантес недавно отпраздновали пятую годовщину брака - певица показала в сети подарок от любимого и призналась в своих чувствах. Парочка наслаждается теплой летней погодой в своем загородном доме, не упуская случая отдохнуть и позагорать. Да и покупаться тоже - ведь у них во дворе есть бассейн!
Надя показала в Instagram, как проводит карантинные выходные - артистка в романтичном красном купальнике с оборками релаксирует в воде, попивая коктейли и лакомясь вкусными закусками. Волосы звезда собрала в несколько растрепанный хвост и дополнила пляжный лук солнцезащитными очками.
Дорофеева устроила веселую и яркую фотосессию верхом на надувном единороге, а также поделилась забавным видео, в котором падает с него в воду.
"Бэлла итальянка за секунду до падения в бассейн", - подписала кадры певица.
Надя Дорофеева в ярком купальнике порезвилась в бассейне (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники пришли в восторг от красочных фото и видео и оставили Наде много комплиментов.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Надя Дорофеева в прозрачном мини показала сексапильные изгибы на камеру.