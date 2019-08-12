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Надя Дорофеева блеснула точеной фигурой в бикини с "хищным" принтом (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 11:56
Надя Дорофеева блеснула точеной фигурой в бикини с "хищным" принтом (видео)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева пока не признает, собирается ли она на отдых, или просто разбирает чемоданы

Похоже, что Надя Дорофеева собирается в очередное путешествие. Напомним, что недавно солистка группы “Время и Стекло” вернулась со своего отпуска в Италии, куда она отправилась с мужем, блогером Владимиром Дантесом, а также друзьями. При этом большая компания не останавливались в одном конкретном городе. Они арендовали яхту, на котором плавали по итальянскому побережью. И кстати, именно в Италии Дорофеева и Дантес отпраздновали важную годовщину своих отношений. Выяснилось, что 5 августа исполнилось 8 лет, как Надя и Вова вместе. Отпраздновать такое событие звездная пара решила пиццей! 

Теперь же Дорофеева вновь дразнит поклонников новыми пляжными образами. Так, на своей instagram-страничке  в разделе сториз Дорофеева опубликовала короткое видео, на котором она снимает свое отражение в зеркале. При этом певица позирует в пикантном бикини с принтом в виде леопардовых пятен. Подчеркнем, что это тренд лета 2019. 

Кроме того, на видео очень хороша видна спортивная подтянутая фигура певицы. Также на фоне видим открытый бирюзовый дорожный чемодан. Однако не понятно, певица куда-то собирается или наоборот разбирает вещи, решив примерить купальник. Соответствующее видео было опубликовано в twitter блоге MyGlamWish

Кстати, интересно, что в Италии Надя Дорофеева также показала короткое видео в красном купальнике в белый горошек. При этом на видео украинская певица танцует под латиноамериканские ритмы! 

Напомним, ранее Дорофеева поразила дорогим подарком своей бывшей подопечной. Так, певица, и судья 5-го сезона шоу "Голос.Діти" решила сделать суперфиналистке проекта грандиозный подарок, а именно - образовательную поездку в одну из школ-пансионатов Великобритании. На данный момент Карина Столаба находится именно там. 

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Новости Украины певецНадя Дорофеева
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