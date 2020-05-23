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Надоест одно и то же: Дана из Холостяк-10 сравнила победительницу шоу с яичницей

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.05.2020 - 17:28
Надоест одно и то же: Дана из Холостяк-10 сравнила победительницу шоу с яичницей
Фото: Дана из Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Девушка сравнила решение Холостяка с выбором блюда в ресторане

В минувшую пятницу, 22 мая, состоялся долгожданный финал романтического реалити Холостяк-10, в котором за сердце Макса Михайлюка боролись две красотки - Даша Ульянова и Дана Оханская. После свиданий с каждой из девушек в Барселоне и некоторых раздумий главный герой сделал свой выбор - харизматичний летчик отдал предпочтение гимнастке Даше.

Во время решающего решения Макс признался, что руководствуется в отношениях не умом, а душой. Его чувства к Даше были сильнее, и он попрощался с Даной словами: "Моя душа сегодня говорит тебе прости". Финалистка достойно покинула проект и не стала рыдать, а также пожелала Михайлюку быть счастливым.

Позже девушка прокомментировала решение и выбор Холостяка на своей странице в Instagram весьма своеобразным способом. Дана сравнила это с выбором блюда в ресторане, при этом себя она ассоциирует с изысканным блюдом с неизвестными ингридиентами, а Дашу – с простой и понятной яичницей, которая быстро надоест.

Надоест одно и то же: Дана из Холостяк-10 сравнила победительницу шоу с яичницей

Фото: Дана и Холостяк-10 Макс Михайлюк (instagram.com/dana_okhanska)

"Приходишь ты в ресторан. Тебе дают меню. И в нем два блюда: простая и понятная яичница и что-то совершенно новое с незнакомыми тебе ингредиентами... Кто-то выбирает яичницу. Чтобы не заморачиваться. И это нормальный выбор. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни "пробовал". Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть... А вот гурман обязательно сделает другой выбор. Для него – все лучшее, самое пикантное и необычное", – написала в посте Дана Оханская.

"Пусть будет счастлив просто. И все будет хорошо у него...Я действительно так хочу. Я действительно не затаила обиду. И уважаю решение", - подытожила девушка.

Надоест одно и то же: Дана из Холостяк-10 сравнила победительницу шоу с яичницей

В комментариях пользователи сети поддерживают Дану и уверяют, что она еще найдет своего гурмана.

  • Круте порівняння! Не знаю чому, але згадала вислів "якщо ваша наречена пішла до вашого друга,не зрозуміло кому із вас пощастило більше.." Гадаю, Ви, обірвавших історію з холостяком, отримали більше, ніж Даша зі своєю перемогою...
  • Чоловіки бояться сильних та розумних жінок
  • Я розчарована, що особливого в Даші, лиш те і робить що ноє, і очі перевертає
  • Жаль что он выбрал наигранное губище...
  • Щастя тобі
  • Дана, Гурман i його унiкальна Страва обов'язково знайдуть один одного. Варто лиш зачекати... Тут потрiбне особливе вiдчуття смаку!
  • Він навіть слів підібрати не зміг чи не придумав для прощання? Найбільш банальне, що можна було сказати
  • Не расстраивайся, он поймёт что Даша на самом деле не та которая ему нужна
  • Дуже вболівала за тебе
  • Очень красиво и достойно ушла. вдохновения и крыльев за спиной
  • Дана вы особенная! Всех благ!
  • Не расстраивайся, всё будет хорошо

Надоест одно и то же: Дана из Холостяк-10 сравнила победительницу шоу с яичницей

Скриншот комментариев

Ранее Дана из Холостяк-10 поразила образом невесты и своим признанием о чувствах к Максу Михайлюку.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Холостяктв-шоу
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