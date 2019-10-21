"Надела все лучшее сразу": Слава из НеАнгелов похвасталась эффектным образом

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Артистка примерила кожаные брюки

Слава Каминская сейчас вместе с коллегой по группе НеАнгелы Викой колесит по Украине - артистки отправились в тур в поддержку нового альбома "13". Для выхода на сцену певица выбирает эффектные и откровенные образы - так, в Полтаве она была в черном боди и пышной прозрачной юбке с оборками, которая позволила полюбоваться на ее стройные ножки. Новый лук звезды также весьма впечатляющий.

Снимком Слава поделилась на своей странице в Instagram. Певица позирует в длинном бархатном платье винного цвета с пикантным разрезом на бедре и глубоким декольте. Дополняют аутфит черные кожаные брюки и куртка, а также широкий пояс из того же материала, подчеркнувший тонкую талию Каминской. Стильный образ завершают распущенные волосы и помада в тон платья.

Девушка позирует у витрины магазина, где на полках стоят духи и предметы одежды, задумчиво глядя в пол и слегка выставив вперед одну ногу.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Я надела все лучшее сразу", - с юмором прокомментировала снимок исполнительница.

Поклонникам пришелся по душе яркий лук Славы, о чем они сообщили в комментариях, осыпав ее комплиментами.

Кукла!

Дуже круто ,мені подобається

Просто Wow!!! Мне ОЧЕНЬ нравится!!!

Сплошной секас

Ааааай какая

Обожаю Ваш искрометный юмор)))

ПоЯс просто мечта!

Роскошь!!!

Красотка

Слава какая же Ты идеальная

КРАСИВЕННАЯ

Дива

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская разоткровенничалась о личной жизни и призналась, что после развода у нее уже новые отношения. Однако детали певица раскрывать не стала.

Ранее Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля, где побывала с друзьями.