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"Надела все лучшее сразу": Слава из НеАнгелов похвасталась эффектным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.10.2019 - 14:37
"Надела все лучшее сразу": Слава из НеАнгелов похвасталась эффектным образом
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Артистка примерила кожаные брюки

Слава Каминская сейчас вместе с коллегой по группе НеАнгелы Викой колесит по Украине - артистки отправились в тур в поддержку нового альбома "13". Для выхода на сцену певица выбирает эффектные и откровенные образы - так, в Полтаве она была в черном боди и пышной прозрачной юбке с оборками, которая позволила полюбоваться на ее стройные ножки. Новый лук звезды также весьма впечатляющий.

Снимком Слава поделилась на своей странице в Instagram. Певица позирует в длинном бархатном платье винного цвета с пикантным разрезом на бедре и глубоким декольте. Дополняют аутфит черные кожаные брюки и куртка, а также широкий пояс из того же материала, подчеркнувший тонкую талию Каминской. Стильный образ завершают распущенные волосы и помада в тон платья.

Девушка позирует у витрины магазина, где на полках стоят духи и предметы одежды, задумчиво глядя в пол и слегка выставив вперед одну ногу.

&quot;Надела все лучшее сразу&quot;: Слава из НеАнгелов похвасталась эффектным образом

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Я надела все лучшее сразу", - с юмором прокомментировала снимок исполнительница.

Поклонникам пришелся по душе яркий лук Славы, о чем они сообщили в комментариях, осыпав ее комплиментами.

  • Кукла!
  • Дуже круто ,мені подобається
  • Просто Wow!!! Мне ОЧЕНЬ нравится!!!
  • Сплошной секас
  • Ааааай какая
  • Обожаю Ваш искрометный юмор)))
  • ПоЯс просто мечта!
  • Роскошь!!!
  • Красотка
  • Слава какая же Ты идеальная
  • КРАСИВЕННАЯ
  • Дива

&quot;Надела все лучшее сразу&quot;: Слава из НеАнгелов похвасталась эффектным образом

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская разоткровенничалась о личной жизни и призналась, что после развода у нее уже новые отношения. Однако детали певица раскрывать не стала.

Ранее Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля, где побывала с друзьями.

"Счастье любит тишину": Слава Каминская закрутила роман после развода В боди и прозрачной юбке: Слава из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в эффектном наряде
Новости Украины образНеАнгелыСлава Каминская
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