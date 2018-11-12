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Nadd Hobb записал трек о постоянной борьбе с самим собой

Lite » Звезды 12.11.2018 - 22:55
Nadd Hobb записал трек о постоянной борьбе с самим собой
Nadd Hobb (фото: пресс-служба музыканта)

В новой композиции молодой хип-хоп-исполнитель использует живую скрипку под очень крутой бит

Талантливый франковский музыкант Богдан Дмитрик, который творит под ником Nadd Hobb, выпустил новый трек "Voices".

"Постоянная борьба с самим собой происходит непосредственно в голове. Голоса всегда говорят о том, что действительно нужно для счастья. Роскошная жизнь ждет там..." - комментирует свою новую аудиоработу Богдан.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Дмитрик пишет собственные композиции, в которых идет речь об обыденных реалиях жизни, которые будут близки многим людям. Изюминкой аудиопроизведений Nadd Hobb является использование скрипки под очень крутой бит.

Напомним, 12 ноября известная киевская фолк-рок-группа MNISHEK презентовала новый оптимистичный трек "Дякую Тобі".

Также мы писали о том, что американский певец и актер Алекс Громаковский выпустил клип на украиноязычную песню "Маме".

А еще, не так давно появился фантастический кавер на самую популярную украинскую композицию.

Видео: РБК-Украина

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