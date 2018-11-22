"Начес отменный": Бедняков умилил своими "юными" фото

Андрей Бедняков (фото: скриншот)

Раритетные снимки не оставили поклонников шоумена равнодушными

Известный украинский телеведущий песенного шоу Х-Фактор Андрей Бедняков, который недавно рассказал, как "променял" работу на семью, показал, как выглядел в юности. Фото он опубликовал в своем Instagram.

Вначале шоумен вспомнил свое КВН-овское прошлое...

Фото: instagram.com/biedniakov

"Дорогой КВН! Этот стильный бородатый мальчишка из 2008 года поздравляет тебя с Днем Рождения!! КВН, тебе 57, а выглядишь ты лучше, чем этот парень на фото. Будь здоров!", - прокомментировал Бедняков снимок, приуроченный к празднику Международного дня КВН.

Фото: instagram.com/biedniakov

Также Андрей опубликовал фото, на котором он изображен вместе со своим кумом. Ведущий также признался, что не помнит, в каком году сделан снимок.

Фото: instagram.com/biedniakov

Раритетное фото не оставило поклонников шоумена равнодушными. В комментарих подписчики Андрея указывают на прекрасную шевелюру и даже находят сходство с лидером легендарной украинской группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком:

"Поведение как у мариупольского пацика, а оказывается такую шевелюру моднявую носил";

"Прическа огонь!";

"Симпатичные какие ";

"Ахххаааа! ps. Начес отменный у вас";

"Вакарчук)";

"Прическа еще на месте";

"Оооо! Господи, что за волосы";

"Ну волосатый Бедняков - это треш! До слез"...

Скрин: instagram.com/biedniakov

Как сообщалось ранее, телеведущий и бывший КВН-щик Владислав Волошин по случаю неофициального праздника Международный день Клуба веселых и находчивых, который отмечается 8 ноября, опубликовал в фото общих выступлений с популярным шоуменом Сергеем Притулой в номере "Узники замка ИФ".

Также мы писали о том, что ведущий Х-Фактора Андрей Бедняков из-за девушки побрил конкурсанта.

Напомним, недавно было раскрыто имя нового музыкального продюсера шоу Х-фактор.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина