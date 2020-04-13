Начался рвотный рефлекс: Оля Цибульская рассказала, как сбросила 12 кг

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля призналась, что в какой-то момент ее начало тошнить от своего же отражения

Певица Оля Цибульская в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит по будням на канале «Украина», поделилась простым правилом, которое поможет снова стать стройной.

Оля Цибульская призналась, что долгое время у нее была зависимость от еды.

«Я заедала свои многочисленные страхи, комплексы и слабости, – сказала звезда в инстаграм канала «Украина». – Например, после беременности я объясняла себе, что у меня нет времени похудеть. После съемок клипа, которые обычно длятся целый день, я говорила себе вечером, что достойна торта, ведь я много работала. Если кто-то из хейтеров оставлял неприятный комментарий в интернете, я думала: «Какое право имеет человек писать мне эту гадость?» и снова заедала стресс».

Оля Цибульская пять лет принимала решение сбросить лишний вес. Она ходила к тренерам, занималась спортом, практиковала интервальное голодание.

«Я же артистка, поэтому должна держать себя в форме», – понимала я и в десятый раз начинала худеть, но у меня ничего не получалось», – призналась знаменитость.

Так продолжалось до тех пор, пока она не увидела одно из своих выступлений, когда ей пришлось танцевать в образе Дженнифер Лопес.

«К этому времени я уже сходила к диетологу, он расписал мне режим питания, объяснил, как не есть и не пить после 19:00. Я решила: «Хорошо, сегодня пятница, а с понедельника сажусь на диету, поэтому на выходных даю джазу!» – вспомнила тот день певица.

А затем она включила телевизор, увидела себя на экране и у нее покатились слезы.

«У меня начался рвотный рефлекс, – призналась звезда. – Я смотрела на себя и понимала: та женщина, какой я себе представляю, и та, которую я вижу по телевизору, – это два разных человека».

Оля Цибульская до и после похудения

Она поняла, что ненавидит себя такой, какой была на экране, ненавидит свои слабости, которые привели к появлению лишнего веса.

Вспоминая свои эмоции, певица рассмеялась: «Я не могла терпеть ту жирную корову! Это точно была не я. Ведь я секси, молодая и красивая! – Ольга Цибульская поняла в тот день: – Я хочу вернуть тело, о котором мечтаю».

После просмотра этого выступления она решила, что начнет заниматься собой с завтрашнего дня.

«В результате прошел месяц и две недели, и у меня минус 12 кг, – сказала певица. – Сейчас я держусь в стабильном весе – 56-57 кг и не хочу возвращаться к прежнему состоянию».

Чтобы не переедать, певица распечатала свое фото с той съемки и повесила его на холодильнике.

«Как только после 19:00 рука тянется к дверце холодильника, я смотрю на себя и понимаю, что не хочу больше быть такой», – объяснила Ольга Цибульская.

Ее старания стали заметны уже спустя короткое время. Хотя она продолжала работать в привычном режиме, ездила на гастроли, снималась в клипах, возвращалась поздно ночью домой, но результат был налицо.

«Эти перемены доставляли мне удовольствие, – поделилась звезда. – Я решила: «А если действительно не нарушать правила, что будет дальше?» И теперь, видя результат своих стараний, я кайфую».

По словам певицы, нужно относиться к своему организму с любовью, тогда вы перестаете запихивать в него всякую гадость.

«Я и сегодня придерживаюсь правила: не есть и не пить даже воду после 19:00», – сказала певица главный секрет своего похудения.