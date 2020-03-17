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"Началось землетрясение": Ольга Сумская рассказала об экстремальных родах

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.03.2020 - 16:26
"Началось землетрясение": Ольга Сумская рассказала об экстремальных родах
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

По словам Сумской, роды она точно не забудет

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая готовится во второй раз стать бабушкой, с ужасом вспоминает свои первые роды. О том, какое стихийное бедствие ей пришлось пережить в этот ответственный момент, она рассказала журналистам «Зіркового шляху» на канале «Украина».

Старшая дочь Ольги Сумской, Антонина, решила появиться на свет во время землетрясения.

«На всю жизнь это запомнила. Захожу в кабинет, сидит мой прекрасный врач, акушер-гинеколог, и вдруг он справа так вжжжжж - и поехал. Тогда слева. Я так...землетрясение! Представьте себе картину - бегут все беременные с таким животами, впереди врачи. А позади мужчины. И чего-то беременные быстрее бегут, чем мужчины», - делится на канале «Украина» актриса.

&quot;Началось землетрясение&quot;: Ольга Сумская рассказала об экстремальных родах

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

К счастью, несмотря на эмоциональное потрясение, первые роды Ольги Сумской прошли без осложнений.

«А уже вторая беременность у меня была очень тяжелой. Я приехала уже с большим давлением. 220 на 120, это какой-то такой был очень редкий диагноз, гестоз беременных. И меня сразу положили на операционный стол и сделали кесарево сечение. Так появилась моя Анечка», - поделилась с «Зірковим шляхом» Ольга Сумская.

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