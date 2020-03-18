Как не набрать вес во время карантина: дива Монро поделилась своими лайфхаками

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Артистка отметила, что если не принимать меры, через две недели она не влезет в кадр

Травести-дива Монро, которая недавно стала соведущей программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина" по будням в 9:30, обратила внимание на проблему, которая может коснуться многих во время пребывания на карантине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Эпатажная артистка отметила, что сейчас она находится в отличной физической форме, однако если просто сидеть дома, после окончания карантина она не влезет в одежду и экран.

На своей странице в Instagram 42-летняя Монро опубликовала фото, на котором она запечатлена в нежном розовом платье с черной отделкой, демонстрируя стройную фигуру. Звезда решила помочь поклонникам не набрать лишнего за время вынужденного сидения дома и поделилась своими лайфхаками по правильному питанию.

"В конце октября прошлого года я вернула пожалуй свою лучшую форму: 62 кг при росте 177! Последний раз, такой невесомой пушинкой со стальными яйцами я была в году 2014 ом, когда перешла на трезвый образ жизни и увлеклась бегом трусцой На длинные дистанции. И Вот лежу я на кровати, обложившись кошками (вот у кого счастье от карантина), чищу память на телефоне и понимаю, что нужно снова избавиться от всех сладостей в квартире!



Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Потому что с малоподвижным (две зарядки в день на общем балконе - это для меня недостаточно) образом жизни, я через две недели не влезу в наряды, в кадр и в экран. Поэтому с сегодняшнего дня камбэк на ПП, которое поможет не набрать никому ненужные кг! Слушайте, а лучше запишите:

5 приемов пищи/ 3 основных - 2 перекуса

утром два яйца в любом виде, крексы, творог, каша (овсяная с сухофруктами или гречка), яблоко

1-ый перекус: кефир и горсть орехов.

обед: 150-200 гр.белка в готовом виде + тушение овощи (НЕ картошка) с оливковым маслом.

Мандаринка.

2-ой перекус: зеленый чай с одним хрустиком.

ужин: вариация обеда.

вода минимум 1 л.



Самое главное: максимально исключить сахар!!! Если чувствуете скачек инсулина или острое желание лупануть торт или батончик: купите кураги или натуральной пастилы яблочной без сахара. Внимание: сахароза, фруктоза, стевия, сахарозаменители - это все сахар!!! Как вариант, шоколад с максимальной степенью содержания какао.



Второе: исключить мучное, дрожжевое, сдобное! Вот просто проходить мимо хлебного отдела, как вы проходите мимо мусорных контейнеров (Да простит меня хлеб). Но потом спасибо скажете.



И третье: наедаться Так, чтобы вам не хотелось есть минимум три часа. Никаких ритуальных танцев вокруг холодильника, хлопанье кухоннымм дверцами и заглядывание в вазочки, а не завалялась ли карамелька. Хватит! Иначе не влезем в кадр.



Я понимаю, на стрессе, в панике, в скуке всё время думаешь о жрачке. Сама такая, но камон, нам же дан разум, Так давайте им пользоваться. П.с.: бухать Не рекомендую. Разве только сухое красное. Лучше читайте мантры, молитвы или изучайте камасутру. Мур", - подробно поделилась знаменитость.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Ранее дива Монро также предложила свои варианты, чем можно заняться во время карантина.

"Что порекомендую в условиях трехнедельного карантина:

общение с семьей! Вспомнить, что вы родные и близкие, и вас многое объединяет.

перейти на режим ПП, как раз 21 день, чтобы сформировать новые пищевые привычки.

зарядки на свежем воздухе, впрочем, как и долгие прогулки (риск подцепить вирус на улице - минимальный)

расхламление шкафов и территории.

наконец-то вернуться к чтению книг!

он-лайн курсы. Любые образовательные.

запустить долгооткладываемый блог или YouTube канал!



Список можно продолжить, но главное, меньше новостей и нагнетающих социальных сетей. На стрессе иммунитет только падает, словно сосулька с крыши, и подцепить любую болячку в разы быстрее. Так что выбор за вами", - написала эпатажная артистка.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Напомним, ранее травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца.