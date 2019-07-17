"На концерты ездим вместе": Снежана Бабкина умилила подробностями о маленьком сыночке

Жена Сергей Бабкина показала, как занимается його с ребенком
Сергей и Снежана Бабкины меньше месяца назад стали счастливыми родителями в третий раз – 18 июня у пары родился сыночек Елисей. Счастливая мама рассказала, что роды прошли легко, а рядом все эти время с ней был любимый муж, поддержка которого в такие моменты просто бесценна. Она даже намекнула, что не против вернуться в роддом за еще одним малышом. А пока жена музыканта решила поделилась подробности первого месяца жизни мальчика и ответила на вопросы подписчиц в Instagram.
Новоиспеченная мама показала фото, на котором сидит во дворе своего частного дома в Харькове в позе лотоса и медитирует, а рядом стоит коляска с маленьким Елисеем.
Фото: Снежана Бабкина с сыном Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)
"Отвечаю на вопросы, которые вы чаще всего задаете в директ:
Фото: Снежана Бабкина с сыном Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)
Также она отметила, что на выступление мужа, которое состоялось на фестивале Atlas Weekend, ехала с Елисеем в поезде и даже спала с сыном на одной полке.
"Ехали на поезде. Спал ночью со мной на полке. Остальное время были в гостинице, гуляли по Киеву и на фестивале. Все отлично!" - разоткровенничалась Снежана.
Скриншот комментариев
Кроме того, она рассказала, как прошла встреча старших детей, Артура и Василины, с младшим братиком: "Очень долгожданная встреча! Потом несколько часов сидели, не отходя от Елисея".
Скриншот комментариев
Ранее Сергей Бабкин поделился подробностями будней молодого папы и рассказал об изменениях в жизни с появлением в доме малыша.