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"На концерты ездим вместе": Снежана Бабкина умилила подробностями о маленьком сыночке

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.07.2019 - 16:56
"На концерты ездим вместе": Снежана Бабкина умилила подробностями о маленьком сыночке
Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/babkin_official)

Жена Сергей Бабкина показала, как занимается його с ребенком

Сергей и Снежана Бабкины меньше месяца назад стали счастливыми родителями в третий раз – 18 июня у пары родился сыночек Елисей. Счастливая мама рассказала, что роды прошли легко, а рядом все эти время с ней был любимый муж, поддержка которого в такие моменты просто бесценна. Она даже намекнула, что не против вернуться в роддом за еще одним малышом. А пока жена музыканта решила поделилась подробности первого месяца жизни мальчика и ответила на вопросы подписчиц в Instagram.

Новоиспеченная мама показала фото, на котором сидит во дворе своего частного дома в Харькове в позе лотоса и медитирует, а рядом стоит коляска с маленьким Елисеем.

&quot;На концерты ездим вместе&quot;: Снежана Бабкина умилила подробностями о маленьком сыночке

Фото: Снежана Бабкина с сыном Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)

"Отвечаю на вопросы, которые вы чаще всего задаете в директ:

  • Мы полностью на ГВ по требованию. А требование у нас днем - раз в 2-2,5 часа, ночью- раз в 3-4 часа.
  • Водичкой не допаиваю.
  • Йогой занималась всю беременность. После родов надо сделать 1-1,5 мес перерыв и опять начну. Пока только как на фото.
  • Спит Елисейка с нами.
  • На концерты Сергея Бабкина ездим вместе.
  • В августе планируем на море, в Италию", - рассказала о семейных планах Снежана.

&quot;На концерты ездим вместе&quot;: Снежана Бабкина умилила подробностями о маленьком сыночке

Фото: Снежана Бабкина с сыном Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)

Также она отметила, что на выступление мужа, которое состоялось на фестивале Atlas Weekend, ехала с Елисеем в поезде и даже спала с сыном на одной полке.

"Ехали на поезде. Спал ночью со мной на полке. Остальное время были в гостинице, гуляли по Киеву и на фестивале. Все отлично!" - разоткровенничалась Снежана.

&quot;На концерты ездим вместе&quot;: Снежана Бабкина умилила подробностями о маленьком сыночке

Скриншот комментариев

Кроме того, она рассказала, как прошла встреча старших детей, Артура и Василины, с младшим братиком: "Очень долгожданная встреча! Потом несколько часов сидели, не отходя от Елисея".

&quot;На концерты ездим вместе&quot;: Снежана Бабкина умилила подробностями о маленьком сыночке

  Скриншот комментариев

Ранее Сергей Бабкин поделился подробностями будней молодого папы и рассказал об изменениях в жизни с появлением в доме малыша.

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