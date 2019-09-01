ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Мы скучали": Настя Каменских растрогала счастливым фото с Потапом после разлуки

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.09.2019 - 11:02
"Мы скучали": Настя Каменских растрогала счастливым фото с Потапом после разлуки
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что скучала по любимому мужчине

Настя Каменских проводит с мужем, продюсером и рэперером Потапом все свободное время, да и на работе пара использует любую возможность побыть вместе, если им выпадает счастливый случай выступать на одном мероприятии. А недавно Потап отправился с сыном Андреем от первого брака на отдых в Греции, тогда как Настя осталась дома. Девушка не скучала – она увлеченно осваивала йогу и делилась своими впечатлениями от нового занятия с подписчиками. На свежем фото в Instagram счастливая Настя предстала уже в компании любимого мужа и домашнего питомца, который, кстати, будит певицу рано утром, приходя к ней в постель.

Артистка слегка улыбается в камеру, а ее глаза буквально светятся. На руках она держит четверолапого друга. На заднем фоне Потап застыл "в поцелуе", характерно сложив губы трубочкой.

"Мы скучали за тобой, любимый Потап", - призналась Настя на английском языке.

&quot;Мы скучали&quot;: Настя Каменских растрогала счастливым фото с Потапом после разлуки

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пары обрадовались ее воссоединению не меньше, чем сами влюбленные.

  • Милашки
  • Настя - красуня, Потап - гарний, а собачка - просто чудо
  • Блин, такая крутая семейная фотка
  • Счастья!
  • Красиво
  • Дуже класні
  • Настя Потап вы крутые, продолжайте в том же духе
  • Фотка супер. Все такие классные
  • Семейное сходство!
  • Ну, наконец, вместе, а то мы переживаем

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских трогательно поблагодарила Потапа за поддержку и любовь. Певица позировала возле их загородного дома с дерзком концертом наряде.

Ранее Настя Каменских зарядила мощной мотивацией и рассекретила свой метод достижения и планирования целей.

"Единственный способ": Настя Каменских сделала неожиданное признание о здоровье "А Настя приедет?" Потап показал яркие кадры отдыха с сыном в Греции
Новости Украины Настя КаменскихПотап
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь