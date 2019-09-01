"Мы скучали": Настя Каменских растрогала счастливым фото с Потапом после разлуки

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что скучала по любимому мужчине

Настя Каменских проводит с мужем, продюсером и рэперером Потапом все свободное время, да и на работе пара использует любую возможность побыть вместе, если им выпадает счастливый случай выступать на одном мероприятии. А недавно Потап отправился с сыном Андреем от первого брака на отдых в Греции, тогда как Настя осталась дома. Девушка не скучала – она увлеченно осваивала йогу и делилась своими впечатлениями от нового занятия с подписчиками. На свежем фото в Instagram счастливая Настя предстала уже в компании любимого мужа и домашнего питомца, который, кстати, будит певицу рано утром, приходя к ней в постель.

Артистка слегка улыбается в камеру, а ее глаза буквально светятся. На руках она держит четверолапого друга. На заднем фоне Потап застыл "в поцелуе", характерно сложив губы трубочкой.

"Мы скучали за тобой, любимый Потап", - призналась Настя на английском языке.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пары обрадовались ее воссоединению не меньше, чем сами влюбленные.

Милашки

Настя - красуня, Потап - гарний, а собачка - просто чудо

Блин, такая крутая семейная фотка

Счастья!

Красиво

Дуже класні

Настя Потап вы крутые, продолжайте в том же духе

Фотка супер. Все такие классные

Семейное сходство!

Ну, наконец, вместе, а то мы переживаем

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских трогательно поблагодарила Потапа за поддержку и любовь. Певица позировала возле их загородного дома с дерзком концертом наряде.

Ранее Настя Каменских зарядила мощной мотивацией и рассекретила свой метод достижения и планирования целей.