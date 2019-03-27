"Мы не подозревали": Сергея Бабкина раскритиковали за фото с дельфинами

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Музыкант оправдался из-за семейного фотосета в дельфинарии

Популярный украинский музыкант и актер Сергей Бабкин даже представить не мог, что его эмоциональное и красочное семейное фото с дельфинами вызовет ажиотаж в сети. Артист "нарвался" на порцию критики, ведь, оказалось, что эти морские обитатели томятся в неволе и подвергаются огромным испытаниям. Сергей решился публично извиниться за свой поступок со страницы в Instagram и во всеуслышание рассказал о существующей проблеме.

Певец пояснил, что прислушался к аргументам представителей зоозащитной организации и понял, что за счастьем тех, кто наслаждается обществом дельфинов, кроется трагедия этих млекопитающих.

"Мы и не подозревали, что за таким счастьем для нас кроется такая плачевная ситуация для них, дельфинов. Для тех, кто не знает всей истории: ранее я опубликовал фото купания с дельфинами. Я полагал, что своими действиями не причинял никому вреда. Ошибался... В этом истинная ценность общественных инициатив. Благодаря этой истории о проблеме знаю не только я, но и моя многочисленная аудитория. Спасибо", - написал благодарный Бабкин.

Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

В тоже время он отметил, что не стоит "набрасываться" на тех, кто по незнанию радуется общению с дельфинами и не подозревает о трудностях, с которыми приходится сталкиваться этим обитателям водного мира. Впрочем, Сергей справедливо отметил, что призыв к переменам должен быть не в агрессивной и оскорбительной форме.

"Нельзя набрасываться на человека с обвинениями так резко. Мы, как и сотни обычных семей, пришли получить неземное восхищение от общения с дельфинами, и признаюсь, такие эмоции мы в жизни никогда не испытывали. В свой адрес мы получили очень много неприятных слов. А ведь это всего лишь от незнания. Если уж что-то менять, то не в агрессивной и оскорбительной форме! А пока у нас по-другому не получается, жаль.. Вот где главная проблема - Уважение!" - написал он.

Подписчики музыканта поддержали его позицию и похвалили за откровенность.

"Потрясающая реакция! Вы супер просто!", " Очень достойно! Спасибо, Сергей!", "Сергей - вы молодец! Не каждый может признать", " Поступок достойный уважения!"- писали комментаторы.

Напомним, что ранее Сергей и Снежана Бабкины поделились радостной новостью – пара ждет появления на свет третьего малыша.

Ранее Сергей Бабкин трогательно поздравил жену с Международным женским днем, приготовив ей вкусный завтрак.