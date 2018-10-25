"Мы никогда не были близкими друзьями": Яма рассказал об отношениях с Могилевской

Видео: YouTube/"Люкс FM"

Известный украинский хореограф, судья проекта Танцы со звездами Влад Яма рассказал о своих взаимоотношениях с украинской певицей Натальей Могилевской, с которой они вместе выступали в первом сезоне танцевального проекта. Своими откровениями Влад Яма поделился в интервью для программы "Слава +".

Влад Яма признался, что во время первого сезона он с Натальей Могилевской много общался, но близкими друзьями они не были.

"Мы никогда не были близкими друзьями. Когда были танцы и туры мы очень близко и часто общались, и приглашали друг друга на дни рождения. Но потом плавно, постепенно пути разошлись. Я благодарен Наташе, она многому меня научила", – рассказал хореограф.

Он сообщил, что Могилевская очень тяжело трудилась и часто продолжала тренировки уже даже после того, как Влад уезжал.

"Очень сложно, сумасшедшие нагрузки. Я до сих пор не понимаю, как она, в первую очередь, это все сама перенесла. Свою тиранию она применяла прежде всего к себе. Я помню моменты, когда на часах десять вечера и остается несколько минут до окончания занятия. Я не чувствую своих стоп и говорю, что пора заканчивать, а она еще час тренировалась после этого", - отметил Яма.

Кроме того, он рассказал, что во время проекта у них практически не было конфликтов. Они начались немного позже, во время тура после первого сезона Танцы со звездами.

"Конфликтов почти не было. Мы вообще не ругались. Конфликты серьезные начались во время тура после первого сезона танцев. В туре было 30-35 концертов. Мы были постоянно вместе, еще успевали тренироваться", – вспомнил хореограф.

Кстати, ранее мы писали о том, что Влад Яма высказал свое мнение о конфликте с Лесей Никитюк.

А также рассказывали о том, что Влад Яма показал, как выглядел в юности.

Видео: РБК-Украина