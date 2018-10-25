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"Ми ніколи не були близькими друзями": Яма розповів про стосунки з Могилевською

Lite » Зірки 25.10.2018 - 17:58

Відео: YouTube/"Люкс FM"

Відомий український хореограф, суддя проекту Танці з зірками Влад Яма розповів про свої взаємини з українською співачкою Наталею Могилевською, з якою вони разом виступали в першому сезоні танцювального проекту. Своїми одкровеннями Влад Яма поділився в інтерв'ю для програми "Слава +".

Влад Яма зізнався, що під час першого сезону він з Наталею Могилевською багато спілкувався, але близькими друзями вони не були.

"Ми ніколи не були близькими друзями. Коли були танці і тури ми дуже близько і часто спілкувалися, і запрошували один одного на дні народження. Але потім плавно, поступово шляхи розійшлися. Я вдячний Наташі, вона багато чому мене навчила", – розповів хореограф.

Він повідомив, що Могилевська дуже тяжко трудилася і часто продовжувала тренування вже навіть після того, як Влад виїжджав.

"Дуже складно, божевільні навантаження. Я досі не розумію, як вона, в першу чергу, це все сама перенесла. Свою тиранію вона застосовувала насамперед до себе. Я пам'ятаю часи, коли на годиннику десята вечора і залишається кілька хвилин до закінчення заняття. Я не відчуваю своїх стоп і кажу, що пора закінчувати, а вона ще годину тренувалася після цього", - зазначив Яма.

Крім того, він розповів, що під час проекту у них практично не було конфліктів. Вони почалися трохи пізніше, під час туру після першого сезону Танці з зірками.

"Конфліктів майже не було. Ми взагалі не лаялися. Конфлікти почалися серйозні під час туру після першого сезону танців. У турі було 30-35 концертів. Ми були постійно разом, ще встигали тренуватися", – згадав хореограф.

До речі, раніше ми писали про те, що Влад Яма висловив свою думку про конфлікт з Лесею Нікітюк.

А також розповідали про те, що Влад Яма показав, як виглядав в юності.

Відео: РБК-Україна

Новини України Влад ЯмаНаталя МогилевськаТанцы со звездами
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