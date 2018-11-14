Из музыканта в виноделы: Олег Скрипка о новой страсти в жизни и дружбе с Пьером Ришаром

Фото: Олег Скрипка (РБК-Украина)

Артист собирается возродить давние украинские традиции потребления вина и не забывает о собственном творчестве

Во вторник, 13 ноября, в Киеве знаменитый украинский музыкант и артист Олег Скрипка пригласил журналистов в ресторан, чтобы презентовать вино его собственной авторской марки. Участники презентации стали первыми, кто попробовал это вино.

С прессой артист говорил о своем новом статусе винодела, об искусстве, записи новых песен и о том, чем отличается культура потребления вина в Украине и в европейских странах.

Видео: Рок-музыкант Олег Скрипка стал виноделом (Валентина Балабанова/video.rbc.гф)

2018-й закарпатские виноделы называют "винтажным годом"

"Лично я люблю розовое вино. Считаю, что оно подходит для всех ситуаций: для официальных встреч, для романтического вечера. И под мясо, и под рыбу, и сочетается с чем-то сладким. Сначала я не верил, что может быть хорошее украинское вино, пока не познакомился с закарпатскими производителями, не очень известными в Киеве", - рассказывает Олег Скрипка.

Фото: "Именно так я и планировал провести презентацию - в теплом дружеском кругу" - Олег Скрипка (РБК-Украина)

По его словам, раньше это было старое советское винное производство, которое в свое время выкупили, и сейчас там производят вино по современным стандартам и по французскими технологиям.

"Вино, которое мы держим в бокалах – это вино сорта "Пино Нуар, красный виноград. Сама лоза – французская, которая хорошо себя чувствует именно на Закарпатье. Для него в этом регионе - хорошая совокупность факторов: соответствующей влажности, воздействие солнца, почва", - объясняет Олег Скрипка.

Фото: Олег Скрипка презентовал собственную марку розового и белого вина (РБК-Украина)

Красный виноград бродит вместе с кожурой, рассказывает он. Кожура такого винограда – красная, а внутри он белый. Когда вино бродит 14 дней со шкуркой, то "набирает" ее цвет. Затем его отцеживают, и вино приобретает красный цвет и изысканный вкус уже в кадках.

Фото: Олег Скрипка стал виноделом (РБК-Украина)

"На самом деле технология производства белого и розового вина подобна, поэтому эти вина во многом родственные. Я предложил производителю создать мое вино, и они охотно согласились. Мы выделили под это определенную территорию виноградников, и этот виноград, вино из которого вы пробуете, вырос примерно в 10 километрах от Венгрии. Венгрию видно с холма, на котором он растет", - рассказывает Олег Скрипка.

Фото: К вину подавали дегустационный сет украинских блюд в современном исполнении (РБК-Украина)

Участки виноградных плантаций на Малой горе новоиспеченный винодел определял лично. Да и часть гроздей Олег собирал собственноручно. К слову, 2018-й закарпатские виноградари и виноделы называют "винтажным годом": вина из этого урожая получились исключительно удачные и имеют все перспективы стать коллекционными.

"А потом нас повели на ужин и на вино в церковь 14 века"

Отношение к вину у самого Олега Скрипки менялось в течение жизни: от шумных студенческих вечеринок, на которых нередко пили много алкоголя, до понимания вина как культуры, признается артист.

После его первых визитов во Францию он понял, что вино – это многогранная культура, и теперь он сам будет пытаться развивать культуру потребления вина в Украине.

Фото: Олег Скрипка стал ценителем вина во Франции много лет назад (РБК-Украина)

"Когда я впервые приехал во Францию, как и для большинства советских людей, для нас вино было чем-то очень нетипичным, какой-то экзотикой. Мы тогда выступили на рок-фестивале, это было живописное альпийское село. А потом нас повели на ужин и на вино в ... церковь 14 века. Там обустроили для нас большой дубовый стол, а на столе - несколько кругов сыра, несколько кругов домашнего хлеба, и фонтан вина! И настолько это было вкусно и гармонично, что я тогда понял: вино – это в действительности "жидкая еда", или же оно является прекрасным дополнением к обеду", - говорит артист.

Затем он сам стал ценителем вина, стал узнавать о нем все больше информации.

Фото: “Когда я впервые приехал во Францию, как и для большинства советских людей, для нас вино было какой-то экзотикой” - Олег Скрипка (РБК-Украина)

"Сначала полюбил красное, потом вник в белое, а не так давно я стал фанатом розового вина. Я часто путешествую, и у меня даже есть винный туризм. Я люблю ездить в разные страны, чтобы попробовать местные вина в Венгрии, Австрии, Болгарии, Хорватии. Все время в Европу еду через Закарпатье. И именно там я понял, что на Закарпатье – красное европейское вино мирового уровня", - говорит Олег Скрипка.

Фото: Артист собирается возродить давние украинские традиции потребления вина (РБК-Украина)

"Никакой водки в Украине не пили. Это пришло вместе с советскими традициями"

По словам Олега Скрипки, пить вино – это чисто украинская традиция, которая была искоренена советской властью. Именно во времена СССР в Украине стали пить водку. А до этого в Украине развивалось виноделие.

Именно эти старые традиции артист и надеется возродить. Цель изготовления собственной марки вин – патриотичная, говорит Скрипка.

Фото: “Никакой водки в Украине не пили. Это пришло вместе с советскими традициями" - Олег Скрипка (РБК-Украина)

"Никакой водки в Украине не пили. Это пришло вместе с советскими традициями. Постепенно в Украине возрождается понимание культуры вина. Во Франции, например, спокойно за обедом могут выпить бутылку, но никто не напивается, все ведут себя очень культурно. Я хочу показать, что украинские, и в частности закарпатские вина, составят достойную конкуренцию итальянским, французским или чилийским винам", - говорит он.

Сам артист давно дружит с легендарным французским актером Пьером Ришаром, который также занимается виноделием.

Фото: Олег Скрипка дружит со знаменитым французским актером Пьером Ришаром и бывает у него в гостях (facebook.com/o.skrypka)

"Я дружу с Пьером Ришаром, был дважды у него на шато. Я вижу, как он этим занимается. Он там, на шато, действительно живет! Однажды я приехал к нему, до того с ним предварительно не договаривался. Оказалось, он в то время там просто был. Мы прекрасно провели время вместе. Ты с ним говоришь, пьешь это вино, с ним общаешься, ходишь по виноградникам. Это совсем другое восприятие вина!" - говорит артист.

Серия авторского вина Олега Скрипки лимитирована: было изготовлено по 5 тысяч бутылок каждого вида – розового и красного. Стоимость одной бутылки розового или белого вина собственной марки Олега Скрипки составляет около 250 гривен.

На Закарпатье веками развивался собственный стиль виноделия

Виноделием на Закарпатье издавна занимались венгры, у которых эта традиция идет еще из средневековья. В 13 веке на Закарпатье прибыл король, по происхождению итальянец.

С того времени много итальянских традиций перекочевало в Венгрию, и даже в венгерском языке есть немало слов итальянского происхождения. Об этом во время презентации напомнил вице-президент винодельческой компании, которая выпустила авторское вино Олега Скрипки.

Фото: "На Закарпатье виноделы арендовали старинные подвалы под замками, которые сохранились еще со времен средневековья" - Игорь Радом (справа). (РБК-Украина)

"Закарпатье находилось под влиянием Венгрии до 20 века, и в то время как другие регионы Украины в то время были частью Российской Империи, Закарпатье было носителем венгерской культуры независимо от того, была Венгрия в Австро-Венгрии или Австрийской империи, - рассказывает Игорь Радом, вице-президент компании. - И пока большая часть Украины и ее традиционные винодельческие регионы – Крым и юг прошли все тяжелые этапы гражданской войны, потом – коллективизации, все сложные сталинские времена, в Закарпатье тем временем развивался местный и венгерский стиль виноделия”.

По его словам, на Закарпатье до прихода советской власти были частные виноградари, но не было крупных предприятий.

Фото: На Закарпатье иноделие там развивалось по европейскому стилю гораздо дольше, чем в других регионах Украины (РБК-Украина)

"Если на юге Российской империи виноделием занимались преимущественно очень состоятельные люди, такие как граф Голицын, то на Закарпатье это имело другую традицию: было много сотен небольших частных виноделов, которые имели в регионе несколько гектаров винограда. Виноделы арендовали старинные подвалы под замками, которые сохранились еще со времен средневековья. Они могли арендовать 15 квадратных метров в этих подвалах для хранения там своего вина. Это было именно частное виноделие, а не промышленное", - говорит Игорь Радом.

За счет того, что Закарпатье не прошло через много трагических перипетий 20-х и 30-х годов, виноделие там развивалось по европейскому стилю гораздо дольше, чем в других регионах Украины, которые попали в советскую Украину, напоминает винодел.

Фото: “Мы рады, что СССР пришел к нам не так надолго. Это дало возможность остаться старым семейным традициям, и теперь современные виноделы Закарпатья – это внуки и правнуки тех, кто занимался этим там еще до войны" - Игорь Радом (РБК-Украина)

"Война – тяжелое время, но вино в регионе все равно делали. В 1944 году Закарпатье освободила советская армия, и регион присоединили к СССР. Запретили частную собственность, всех частных виноделов разогнали, виноградники объединяли в колхозы, позже – в совхозы. Советская система по-своему работала, были крупные винодельческие хозяйства, но все равно традиция, когда один винодел имеет собственные несколько гектаров и болеет за свою собственность, за свое личное вино и хочет его сделать лучшим – такого не позволяли, увы. Для СССР, как вы знаете, главным было количество, а не качество. Поэтому мы рады, что СССР пришел к нам не так надолго. Это дало возможность остаться старым семейным традициям, и теперь современные виноделы Закарпатья – это внуки и правнуки тех, кто занимался этим там еще до войны", - рассказывает он.

"Твой продукт просто не берут на радио, на телевидение. Это то, с чем я столкнулся"

Во время презентации Олег Скрипка рассказал также о своем творчестве и о том, услышит ли в ближайшее время публика его новые песни. Как оказалось, треки для его сольного проекта он писал гораздо быстрее, чем песни с группой "ВВ".

"К сожалению, темп записи песен не такой, я мне хотелось бы. В прошлом году мы выпустили песню "Несет Галя воду", в этом году выпустили песню "Кобіта". Надеюсь, в начале следующего года мы выпустим еще песню. И если смотреть на такой темп, то прогнозировать, когда выйдет альбом, страшновато. Потому как для альбома надо песен хотя бы десять. Песни есть, но сам процесс записи и продакшена очень медленный", - констатирует он.

Фото: “В этом году мы выпустили песню "Кобіта". Надеюсь, в начале следующего года мы выпустим еще песню” - Олег Скрипка (РБК-Украина)

Артист признался, что проводит очень много времени в студии, но результатом недоволен.

"Хочется, чтобы это было, но пока процесс идет очень медленно. По других украинских исполнителях я вижу, что качественного результата они достигают довольно быстро. Но пока быстро выпустить песню у меня не получается", - говорит он.

Когда песен будет достаточно, новый альбом выйдет, добавляет Олег Скрипка. Но когда именно это будет – пока неизвестно.

"Треки созревают, как вино"

По словам Олега Скрипки, его песни сейчас не часто берут на радио. По его мнению, все это потому, что в Украине привыкли к “другому” формату звучания треков.

Фото: “Песня "Весна" написана в 1993 году, и она вдруг "выстреливает" аж 1997-м” - Олег Скрипка (РБК-Украина)

"В Украине привыкли к определенному звуку, к определенной аранжировке. И когда ты приходишь на радио с песней, которая имеет другой звук, другую аранжировку, твой продукт просто не берут на радио, на телевидение. Это то, с чем я столкнулся. Например, песня "Весна" написана в 1993 году, и она вдруг "выстреливает" аж в 1997-ом. Песня "День народження" – это десять лет, песня "Чио Чио Сан" – это двадцать лет. А песня "Кобіта" была написана в 1993 году, она лежала на полке столько лет. И сейчас песни для нового альбома – это песни с историей. Эти песни лежат в меня в папочках на компьютере, иногда время от времени смотрю на дату создания – мне страшно! Треки созревают, как вино", - говорит Олег Скрипка.

Несколько его сольных песен записали очень быстро, а вот с "ВВ" процесс записи идет довольно долго, признается он.

Фото: "Постепенно в Украине возрождается понимание культуры вина" - Олег Скрипка (РБК-Украина)

"Тем не менее, я вижу, когда на мои концерты приходят сразу три поколения публики. Часто вижу, что есть 15-летние фанаты группы "ВВ". Они нашу музыку слушают, они в нее вникают, и это приятно", – говорит артист.

Напомним, Олег Скрипка прокомментировал войну на Донбассе, сравнив ее с распадом Советского Союза.

Также лидер группы “ВВ” вызвал настоящий фурор во время своего концерта в Минске.

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