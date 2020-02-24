Музыкальный ликбез: 5 терминов от Виталия Дроздова, которые вы не знали до Нацотбора на Евровидение 2020

Виталий Дроздов (фото: пресс-служба)

Во время Нацотбора на Евровидение 2020 зрители узнали от Дроздова немало новых терминов

В этом году судейский состав Нацотбора на Евровидение 2020, победу в котором одержала группа Go_A, открыл украинцам нового героя закулисья музыкальной и радио-индустрии Виталия Дроздова. С его приходом, многие заметили, насколько возросла и конструктивная критика и хвальба по делу. Как оказалось, генеральный продюсер ТАВР-медиа основывал свое мнение не только на увиденном и услышанном во время эфира – тщательно прошерстив информацию о каждом участнике, о его репертуаре, истории его музыкального становления, Виталий собрал все в общий пазл, дополнив недостающую часть выступлением. На этом и было основано оценочное мнение члена жюри.

Тактично высказав каждое впечатление о вокалистах и об их композициях, Дроздов подкреплял свои суждения фактами, дав каждому по совету, расписанному по конкретным пунктам. Важно заметить, насколько современным был взгляд судьи, у которого уже более 15 лет опыта работы в украинской музыкальной индустрии.

Члены жюри Нацотбора на Евровидение 2020: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов (фото: пресс-служба)

Благодаря его профессиональной лексике, зрители Нацотбора узнали немало новых терминов из музыкальной индустрии, и вот самые интересные из них: