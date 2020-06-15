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Мужчины падают: Леся Никитюк в экстра-мини восхитила длиной ножек и приобщилась к прекрасному

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.06.2020 - 11:35
Мужчины падают: Леся Никитюк в экстра-мини восхитила длиной ножек и приобщилась к прекрасному
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала, как представители сильного пола "падают" к ее ногам

Леся Никитюк не успела вернуться в Киев и немного поработать, втянувшись в съемочный процесс, как на выходные снова поехала в родной Хмельницкий, где ранее провела весь карантин и самоизоляцию. Ведущая с удовольствием коротает время с семьей и друзьями, а в этот раз даже успела приобщиться к прекрасному и заглянуть в современную галерею искусств и выпить кофе на открытой терасе кафе.

Для прогулки по городу ведущая выбрала одновременно соблазнительный и удобный лук – светлое джинсовое короткое платье-рубашку с рукавами-буфами и воротником-стойкой и удобные мюли из крафтовой кожи благородного и нейтрального оттенка кэмел. В качестве аксессуаров – сумочка через плечо.

Она расположилась за столиком со стаканчиком кофе в руках, а в глаза поклонникам сразу же бросились стройные бесконечные ноги Леси, которым они неоднократно делали комплименты.

Мужчины падают: Леся Никитюк в экстра-мини восхитила длиной ножек и приобщилась к прекрасному

Леся Никитюк насладилась кофе за столиком уличного кафе в Хмельницком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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  • Какие ножки. Красота
  • Така гарна
  • Красотка
  • Багіня
  • Лесюня, ну шо за гарнюня така!
  • Яка ніжна
  • Гарна така
  • Дуже гарні ніжкі
  • Вы прекрасны
  • Шикарна
  • Королева

Скриншот комментариев

В разделе сторис Леди Ле показала фото из галереи и призналась, что арт-объект в Хмельницком не хуже, чем в Монако. Попутно ведущая продемонстрировала со всех ракурсов свой лук и наряд. Под снимком, сделанным возле оригинального рисунка-фрески на стене она оставила забавную и провокационную подпись: "Мужчины падают головой вниз, наверное, хотят мой… кофе".

Мужчины падают: Леся Никитюк в экстра-мини восхитила длиной ножек и приобщилась к прекрасному

Мужчины падают: Леся Никитюк в экстра-мини восхитила длиной ножек и приобщилась к прекрасному

Мужчины падают: Леся Никитюк в экстра-мини восхитила длиной ножек и приобщилась к прекрасному

Мужчины падают: Леся Никитюк в экстра-мини восхитила длиной ножек и приобщилась к прекрасному

Леся Никитюк посетила галлерею в родном Хмельницком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк перевоплотилась в грациозную хищницу рысь и позировала в мини с анималистическим принтом и аквагримом на лице.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся Никитюк
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