Муж, я так скучала: Каменских растрогала нежностью с Потапом

Настя Каменских призналась, что из-за насыщенных графиков они с мужем Потапом стали редко видеться и она ужасно соскучилась по нему. Наконец пара встретилась на вечеринке в Киеве и не смогла сдержать нежных чувств.

В своем Instagram певица поделилась трогательным фото с супругом и трепетно обратилась к нему.

На снимке Настя запечатлена в желтом платье. Потап нежно обнимает жену и прижимается к ней, а та закрыла глаза от удовольствия.

"Муж, я так скучала, мы так редко стали видеться из-за съемок и концертов… и с одной стороны работа - это прекрасно, но мне тебя очень не хватает", - призналась артистка.

Настя Каменских соскучилась по Потапу и не смогла сдержать чувств (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что весной Каменских провела несколько недель в Мексике, снимая собственное шоу, а Потап тогда с ней не поехал. Сейчас же у них обоих много работы.

Поклонники порадовались за пару в комментариях и пожелали им много счастья и беречь свою любовь.