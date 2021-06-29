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Муж, я так скучала: Каменских растрогала нежностью с Потапом

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Киев, Вторник 29 июня 2021 11:33
Муж, я так скучала: Каменских растрогала нежностью с Потапом Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменских призналась, что из-за насыщенных графиков они с мужем Потапом стали редко видеться и она ужасно соскучилась по нему. Наконец пара встретилась на вечеринке в Киеве и не смогла сдержать нежных чувств.

В своем Instagram певица поделилась трогательным фото с супругом и трепетно обратилась к нему.

На снимке Настя запечатлена в желтом платье. Потап нежно обнимает жену и прижимается к ней, а та закрыла глаза от удовольствия.

"Муж, я так скучала, мы так редко стали видеться из-за съемок и концертов… и с одной стороны работа - это прекрасно, но мне тебя очень не хватает", - призналась артистка.

Муж, я так скучала: Каменских растрогала нежностью с Потапом

Настя Каменских соскучилась по Потапу и не смогла сдержать чувств (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что весной Каменских провела несколько недель в Мексике, снимая собственное шоу, а Потап тогда с ней не поехал. Сейчас же у них обоих много работы.

Поклонники порадовались за пару в комментариях и пожелали им много счастья и беречь свою любовь.

  • Гармоничные отношения - это прекрасно
  • Это самое прекрасное чувство, как любовь. Счастья вам и деток таких красивых и талантливых ,как вы сами
  • Красивая вы пара
  • Счастья вам и любви, вы замечательная пара
  • Какая прекрасная пара! Глаз не оторвать!
  • Бережіть те, що у вас є
  • Неожиданно вы стали вместе и уже так долго - отличный пример того, как друзья мужчина и женщина становятся отличной парой
  • Красиві, працюйте поки є час, бо скоро зима
  • Да это плохо, что мало видитесь, но то, что есть концерты, это прекрасно

Ранее мы писали, что Настя Каменских похвасталась сочными формами в ярком бикини. Певица показала, как загорает во дворе их с Потапом загородного дома.

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Настя Каменских Потап
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