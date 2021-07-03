Мой муж невероятный романтик: Каменских разоткровенничалась о жизни с Потапом

Знаменитая пара Настя Каменских и Потап недавно отпраздновали вторую годовщину брака , ну а вместе они намного дольше. Певица откровенно призналась, что и у них не обходится без ссор, а также рассказала о романтичных свиданиях, которые устраивает ей муж.

Так, Настя считает, что даже в ссорах и кризисе можно найти пользу, главное уметь находить компромисс с любимыми.

"Под кризисом мы чаще всего привыкли понимать что-то плохое и негативное. Особенно, когда речь идет о взаимоотношениях между близкими людьми. Но это не всегда так. Любой кризис - это новые возможности, новая ступень с выводами и мыслями, которая позволяет вам пойти дальше. Поэтому не только в отношениях, но и в бытовых и рабочих вопросах можно встретить кризис. Мы с Лешей, как и все люди, тоже бывает ссоримся, но это даже сложно назвать ссорой. У нас есть небольшие споры, но мы всегда стараемся их уладить максимально быстро. Если вам дорог человек, то умение уступить и найти компромисс - важнейшее решение для улаживания любого спора", - высказалась исполнительница.

Артистка рассказала, что Потап - тот еще романтик и умеет радовать ее сюрпризами и свиданиями.

"Могу сказать точно, что мой муж невероятный романтик. В этом мне очень повезло. Он как истинный джентльмен часто приглашает меня на свидания. И бывает такое, что организовывает их даже в других странах. Один из последних таких сюрпризов был в Мексике. Он тайно через моих менеджеров выманил меня на студию звукозаписи, хотя я думала, что мы едем на интервью. Оказалось, что интервью перенеслось, а Леша успел договориться с девочками, чтобы они привезли меня в нужное место, где он подарил мне написанную музыку для новой песни на испанском языке", - поделилась Каменских.

Настя Каменских рассказала о том, какой Потап романтик (фото: instagram.com/kamenskux)

Звезда предостерегла девушек от ошибок в отношениях и дала мудрые советы.

"Я думаю, что с годами просто уходит юношеский максимализм и приходит ощущение реальности. Важно уметь слышать своего партнера и, конечно же, прислушиваться к себе, к своим ощущениям и желаниям. Многие девушки недооценивают себя, не любят. И через призму личных комплексов, которые они несут годами, находят проблемы в других. Или эти комплексы не дают им возможности ощутить себя счастливой. А пока ты не счастлива, близкие люди вокруг тебя такими не станут. Это дисбаланс", - отметила Настя.

По словам певицы, нужно найти внутреннюю гармонию и тогда все наладится.

"Я и сама недавно столкнулась с принятием себя и своих границ. Ретрит в Мексике дал мне возможность не только найти новые силы, но и гармонию. Только после того, как каждая из нас наладит внутренний мир и вернет любовь к себе, остальные отношения тоже наладятся", - уверена артистка.