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"Муж меня убьет!" Регина Тодоренко раскрыла правду о своих свиданиях

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.12.2019 - 13:41
"Муж меня убьет!" Регина Тодоренко раскрыла правду о своих свиданиях
Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Ведущая заговорила о лучшем и худшем свиданиях в жизни

Регина Тодоренко и Влад Топлов кажутся просто идеальной парой. Они с уважением, любовью и трепетом относятся друг к другу и души не чаят в сыночке Мише, которому 6 декабря исполнился один год. Реина отмечает, что, как и в любой семье, у них с Владом случаются конфликты, но это не мешает их счастливой семейной жизни. В блиц-интервью Дмитрия Шепелева "Мамки. 50 вопросов красивой женщине" Регина прошла решилась на откровения о личном, а также проговорилась о самом лучшем и худшем свидании в жизни.

Ведущая призналась, что избранник – ее идеальный мужчина. В представителях сильного пола она ценит щедрость, доброту и чувство юмора.

Звезда отметила, что до Влада не встречалась с известными мужчинами. Она также высказалась о лучшем свидании в своей жизни.

&quot;Муж меня убьет!&quot; Регина Тодоренко раскрыла правду о своих свиданиях

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Если я скажу, каким было мое лучшее свидание, мой муж меня убьет. У меня еще не было лучшего свидания. Наверняка, оно скоро будет с мужем!" - вышла из неловкой ситуации Регина.

А вот о худшем свидании в жизни ведущая рассказала охотно. "Назначила сразу троим ребятам на одно и тоже время. Я вышла из-за угла. Посмотрела, что тусуется три чувака и такая: "Какая же я дура! Надо было назначать на разное время!" И убежала", - со смехом вспомнила она.

&quot;Муж меня убьет!&quot; Регина Тодоренко раскрыла правду о своих свиданиях

Тодоренко и Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также Регина назвала самое романтическое место на Земле для путешествий вдвоем – это остров Бали. А вот полететь втроем с ребенком лучше в Дубае или Лос-Анджелес.

Не обошлось и без воспоминаний о многочисленных путешествиях Регины в рамках тревел-шоу "Орел и Решка". Ведущая озвучила, какое необычное место для ночлега у нее было. "Я спала с мозамбиканцем в одной постели", - призналась она.

Видео: YouTube/Дмитрий Шепелев

Напомним, что Регина Тодоренко вспомнила о знакомстве с будущей свекровью.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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