Муж Ани Лорак растрогал внезапным душевным признанием

Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)

Мурат Налчаджиоглу показал, как общается с дочкой онлайн

Муж популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она находится в процессе развода, показал в Instagram - "историях" умилительные кадры с дочерью Софией.

Отец нежно подписал фото и видео: "Моя бесконечная любовь". Дочка артистки и ресторатора демонстрирует папе на камеру игрушку в виде забавного розового поросенка и улыбается.

Скриншоты (instagram.com/muratnalca)

Мурат также не может сдержать эмоций. Судя по кадрам, во время онлайн-общения с Софией супруг Лорак колесит в авто.

Скриншоты (instagram.com/muratnalca)

Кстати, 24 декабря состоялось первое заседание Шевченковского районного суда по делу о разводе Лорак и Налчаджиоглу. Правда, ни певица, ни ее супруг в зале так и не явились. Адвокаты пары попросили проводить дальнейшие заседания в закрытом режиме, и их просьба была удовлетворена.

Ранее, после появления в прессе новостей о разводе, Налчаджиоглу оставил в "историях" своего фотоблога недвусмысленные цитаты, отметив, что намерен начать жизнь сначала в 2019 году, а также намекнул, что вскоре все испытания останутся в прошлом.

Накануне католического Рождества Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram милый совместным снимок с дочкой. Артистка и девочка облачены в роскошные праздничные платья и позируют в обнимку. В "сториз" певица поделилась еще одним кадром, на котором изящно держит дочь за руку.

Видео: РБК-Украина