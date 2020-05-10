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Мурашки по коже: Слава из НеАнгелов растрогала до слез пронзительными фото из роддома

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.05.2020 - 18:34
Мурашки по коже: Слава из НеАнгелов растрогала до слез пронзительными фото из роддома
Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Певица поделилась уникальными фото с сыном и дочкой

Слава Каминская из группы НеАнгелы – дважды мама. Она воспитывает погодков Леонарда и Лауру. Мальчик растет точной копией папы, пластического хирурга Эдгара Каминского, который с гордостью демонстрирует таланты и способности сына в сети. А вот непоседа и модница Лаура очень похожа на звездную маму. Певица часто публикует снимки малышей в Instagram, а к особенному празднику, Дню матери (10 мая) подготовила нечто эксклюзивное.

Артистка показала на фото первые минуты жизни детей, когда малышей в роддоме прикладывают к груди, а материнскому счастью нет придела. На одном из кадров Слава плачет от счастья, не в силах сдержать эмоции.

"Самое прекрасное , что может произойти с женщиной. Вот так выглядит ЛЮБОВЬ! Мама , спасибо за жизнь", - подписала она пронзительные фото.

Мурашки по коже: Слава из НеАнгелов растрогала до слез пронзительными фото из роддома

Мурашки по коже: Слава из НеАнгелов растрогала до слез пронзительными фото из роддома

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Душевные снимки оценили поклонники певицы и даже Леся Никитюк оставила смайлы-сердечки под постом.

  • Боже, какие фото. Без слов ... они прекрасны, эмоции которые красноречивее любых слов. Славочка, с праздником будь счастлива и любима
  • Боже... Какое фото! Такое настоящее
  • Вав.....друга фотка крута
  • Так мило и трогательно
  • Мурашки по коже от ваших фотографий!
  • Да , непередаваемые эмоции!
  • Это невероятно счастье, и эти первые моменты только мама может почувствовать
  • Душевное фото
  • Слава, как это мило

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы рассказала о драках и конфликтах с коллегой по дуэту Викторией Смеюхой.

Теги Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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