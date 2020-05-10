Мурашки по коже: Слава из НеАнгелов растрогала до слез пронзительными фото из роддома

Певица поделилась уникальными фото с сыном и дочкой
Слава Каминская из группы НеАнгелы – дважды мама. Она воспитывает погодков Леонарда и Лауру. Мальчик растет точной копией папы, пластического хирурга Эдгара Каминского, который с гордостью демонстрирует таланты и способности сына в сети. А вот непоседа и модница Лаура очень похожа на звездную маму. Певица часто публикует снимки малышей в Instagram, а к особенному празднику, Дню матери (10 мая) подготовила нечто эксклюзивное.
Артистка показала на фото первые минуты жизни детей, когда малышей в роддоме прикладывают к груди, а материнскому счастью нет придела. На одном из кадров Слава плачет от счастья, не в силах сдержать эмоции.
"Самое прекрасное , что может произойти с женщиной. Вот так выглядит ЛЮБОВЬ! Мама , спасибо за жизнь", - подписала она пронзительные фото.
Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)
Душевные снимки оценили поклонники певицы и даже Леся Никитюк оставила смайлы-сердечки под постом.
Скриншот комментариев
Ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы рассказала о драках и конфликтах с коллегой по дуэту Викторией Смеюхой.