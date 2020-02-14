ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

До мурашек: беременная Джамала довела сеть до слез трогательным семейным видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.02.2020 - 18:32
До мурашек: беременная Джамала довела сеть до слез трогательным семейным видео
Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Певица показалаа трогательный ролик с самыми родными

Джамала недавно огорошила поклонников приятной неожиданностью – она во второй раз станет мамой и носит под сердцем ребенка! Певица скрывала интересное положение до последнего, даже на недавних фото из Египта, куда она отправилась с мужем Беиром Сулеймановым и сыном Эмир-Разманов, не было видно округлившегося животика. Аристка искусно прятала его под свободными платьями и не хотела раньше времени афишировать свою радость. В День влюбленных она решила поделиться трогательным семейным видео.

В Instagram Джамала опубликовала красочный ролик, котрый просто дышит счастьем. На нем веселые и улыбчивые папа, мама и сынок гуляю по парку. Видео пропитано нежностью и теплом. В качестве музыкального сопровождения звучит трек "Кохаю".

Поклонники артистки не смогли сдержать восторг и слезы умиленения.

Парочка сонных родителей: Джамала призналась, как сын утомляет ее

  • Вони такі милі
  • Я желаю вам любви и чтоб вы дальше создавали новые треки
  • До мурашок. Ви неймовірна. Всіх благ Вам та Вашій родині. Дякую за Вашу творчість, щиро
  • МашаАллах!!! Ты классная
  • Яка чуттєва пісня і відео дууууже класне. Щастя Вам
  • Неперевершено
  • Одна из моих любимых песен! В плейлисте в машине!!! А еще "Крила"! Обожаю!
  • Видео – супер

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала ранее похвасталась своей наградой за вклад в развитие украинской музыки. Так, статуэткой престижной украинской музпремии была отмечена песня артистки "1944", которая принесла ей победу на конкурсе Евровидение 2016.

Активный и любознательный: Джамала показала оригинальный фотосет с сыночком-непоседой Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном
Новости Украины Джамала
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь