До мурашек: беременная Джамала довела сеть до слез трогательным семейным видео

Фото: Джамала с семьей (instagram.com/jamalajaaa)

Певица показалаа трогательный ролик с самыми родными

Джамала недавно огорошила поклонников приятной неожиданностью – она во второй раз станет мамой и носит под сердцем ребенка! Певица скрывала интересное положение до последнего, даже на недавних фото из Египта, куда она отправилась с мужем Беиром Сулеймановым и сыном Эмир-Разманов, не было видно округлившегося животика. Аристка искусно прятала его под свободными платьями и не хотела раньше времени афишировать свою радость. В День влюбленных она решила поделиться трогательным семейным видео.

В Instagram Джамала опубликовала красочный ролик, котрый просто дышит счастьем. На нем веселые и улыбчивые папа, мама и сынок гуляю по парку. Видео пропитано нежностью и теплом. В качестве музыкального сопровождения звучит трек "Кохаю".

Поклонники артистки не смогли сдержать восторг и слезы умиленения.

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Вони такі милі

Я желаю вам любви и чтоб вы дальше создавали новые треки

До мурашок. Ви неймовірна. Всіх благ Вам та Вашій родині. Дякую за Вашу творчість, щиро

МашаАллах!!! Ты классная

Яка чуттєва пісня і відео дууууже класне. Щастя Вам

Неперевершено

Одна из моих любимых песен! В плейлисте в машине!!! А еще "Крила"! Обожаю!

Видео – супер

Скриншот комментариев

Напомним, что Джамала ранее похвасталась своей наградой за вклад в развитие украинской музыки. Так, статуэткой престижной украинской музпремии была отмечена песня артистки "1944", которая принесла ей победу на конкурсе Евровидение 2016.