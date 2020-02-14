До мурашек: беременная Джамала довела сеть до слез трогательным семейным видео

Певица показалаа трогательный ролик с самыми родными
Джамала недавно огорошила поклонников приятной неожиданностью – она во второй раз станет мамой и носит под сердцем ребенка! Певица скрывала интересное положение до последнего, даже на недавних фото из Египта, куда она отправилась с мужем Беиром Сулеймановым и сыном Эмир-Разманов, не было видно округлившегося животика. Аристка искусно прятала его под свободными платьями и не хотела раньше времени афишировать свою радость. В День влюбленных она решила поделиться трогательным семейным видео.
В Instagram Джамала опубликовала красочный ролик, котрый просто дышит счастьем. На нем веселые и улыбчивые папа, мама и сынок гуляю по парку. Видео пропитано нежностью и теплом. В качестве музыкального сопровождения звучит трек "Кохаю".
Поклонники артистки не смогли сдержать восторг и слезы умиленения.
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Скриншот комментариев
Напомним, что Джамала ранее похвасталась своей наградой за вклад в развитие украинской музыки. Так, статуэткой престижной украинской музпремии была отмечена песня артистки "1944", которая принесла ей победу на конкурсе Евровидение 2016.