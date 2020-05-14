Мультики и витамины: Холостяк-9 Никита Добрынин с невестой рассекретили утренние ритуалы (видео)

Звездная пара начинает утро с юмора
Даша Квиткова и Никита Добрынин продолжают всячески поддерживать связь со своими фолловерами на карантине. Звездная пара, победители проекта Холостяк-9 заряжаются энергией и отсыпаются на домашней изоляции. Каждый день Даша и Никита публикуют различные обновления на своих инстаграм-страничках. Более того, теперь в соцсетях у пары появился новый главный герой - котенок Каспер, которому уже исполнилось 3 месяца. Пушистый домашний любимчик присутствует едва ли не во всех постах “холостяков”. И даже желает доброго утра.
Так, Никита Добрынин и Даша Квиткова показали сегодня, 14 мая, как начинается их утро.
Даша первым делом выпивает чашку ароматного свежезаваренного кофе. А также горстку витаминов. И само собой, с утренних поглаживания Каспера.
А вот у Никиты есть другая традиция! Холостяк-9 признался, что по утрам смотрит мультфильмы. Особенно телеведущему нравится популярный мультсериал “Гриффины”. Как уточнил Никита, чтобы утро начиналось с юмора. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.
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Никита Добрынин и Даша Квиткова показали начало доброго утра с Каспером
Кроме того, Даша также опубликовала новое виселе видео с Никитой. Пара решила принять участие в популярном спортивном флешмобе, когда стоя в планке необходимо выполнять различные “трюки” под динамичное видео. Конечно же, новый пост не обошелся без Каспера!
“Во время карантина мы много веселились, громко смеялись и почти выламывали себе руки, когда исполняли все трюки. Заточение дома нас еще больше сблизило, свадьбу не отменяем”, - поделилась эмоциями Квиткова.
Поклонники “холостячки” также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:
Скриншот комментариев: instagram.com/kvittkova
Напомним, Вика из Холостяк-10 заинтриговала архивным фото с Максом Михайлюком.
Автор: Юля Петрова