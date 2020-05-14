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Мультики и витамины: Холостяк-9 Никита Добрынин с невестой рассекретили утренние ритуалы (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.05.2020 - 12:28
Мультики и витамины: Холостяк-9 Никита Добрынин с невестой рассекретили утренние ритуалы (видео)
Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Звездная пара начинает утро с юмора

Даша Квиткова и Никита Добрынин продолжают всячески поддерживать связь со своими фолловерами на карантине. Звездная пара, победители проекта Холостяк-9 заряжаются энергией и отсыпаются на домашней изоляции. Каждый день Даша и Никита публикуют различные обновления на своих инстаграм-страничках. Более того, теперь в соцсетях у пары появился новый главный герой - котенок Каспер, которому уже исполнилось 3 месяца. Пушистый домашний любимчик присутствует едва ли не во всех постах “холостяков”. И даже желает доброго утра.

Так, Никита Добрынин и Даша Квиткова показали сегодня, 14 мая, как начинается их утро.

Даша первым делом выпивает чашку ароматного свежезаваренного кофе. А также горстку витаминов. И само собой, с утренних поглаживания Каспера.

А вот у Никиты есть другая традиция! Холостяк-9 признался, что по утрам смотрит мультфильмы. Особенно телеведущему нравится популярный мультсериал “Гриффины”. Как уточнил Никита, чтобы утро начиналось с юмора. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Никита Добрынин и Даша Квиткова показали начало доброго утра с Каспером

Кроме того, Даша также опубликовала новое виселе видео с Никитой. Пара решила принять участие в популярном спортивном флешмобе, когда стоя в планке необходимо выполнять различные “трюки” под динамичное видео. Конечно же, новый пост не обошелся без Каспера!

“Во время карантина мы много веселились, громко смеялись и почти выламывали себе руки, когда исполняли все трюки. Заточение дома нас еще больше сблизило, свадьбу не отменяем”, - поделилась эмоциями Квиткова.

Поклонники “холостячки” также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

  • Оо, клас, спасибо большое, что делитесь позитивом. Думаю уже все устали от негатива связанного с нынешней ситуациией(( очень приятно читать, что есть те, кому этот период идет наоборот на пользу))
  • Вы лучшие.Безмерного счастья и любви
  • Самая гармоничная пара. Безумно приятно за вами наблюдать
  • Вы прекрасная пара
  • Умнички мои, самые лучшие!!!
  • Ви дуже класні!! Любо аж на вас дивитися!! Щастячка вам та коханнячка!!!Будьте завжди усміхнені та щасливі!!
  • Какие же вы милые!

Мультики и витамины: Холостяк-9 Никита Добрынин с невестой рассекретили утренние ритуалы (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/kvittkova

Напомним, Вика из Холостяк-10 заинтриговала архивным фото с Максом Михайлюком.

Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины ХолостякНикита Добрынинтв-шоу
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