"Можно все": Иракли Макацария с оголенным торсом показал, как расслабляется на выходных

Экс-Холостяк удивил гастрономическими излишествами, которые иногда себе позволяет
Конец трудовой недели — повод расслабиться и позволить себе немного больше обычного, считает "грузинский жених" Иракли Макацария, об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Знаменитость опубликовал домашнее фото, на котором удобно расположившись на диване, он обложился коробками с пиццей и другим фаст-фудом. А самые внимательные подписчики даже заметили на столе опустошенную бутылку, напоминающую тару слабоалкогольных напитков.
"Сегодня можно все. После тяжёлой недели, изнурительных тренировок и рабочих проектов уже по традиции воскресный день начинается cheat meal. Угадаете сколько секунд мне понадобится на 2 пиццы?" - оставил подпись под фото Иракли.
И подписчики с удовольствием вступили в диалог:
Напомним, что недавно Иракли Макацария порассуждал о том, чему бы хотел научиться. А также, пофантазировал о том, каким бы был членом жюри шоу Х-фактор.
Кроме того, Иракли Макацария признался, что есть человек, которому он доверяет все свои секреты.
А также Иракли в интервью признался Маше Ефросининой в своих пикантных слабостях.