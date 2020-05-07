Может, с ней он поменяется: Слава Каминская об отношениях с бывшим мужем и его новой избраннице

Слава и Эдгар Каминские (Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi)

Певица призналась, что сохраняет хорошие отношения с бывшим супругом ради детей

В июне прошлого года солистка группы НеАнгелы Слава Каминская развелась со своим мужем Эдгаром и довольно тяжело переживала расставание. Однако общаться они не перестали - ведь у пары остались двое детей и певица только приветствует их встречи с отцом. За последнее время артистка поделилась несколькими семейными кадрами с детьми и экс-супругом, вызвав слухи о их возможном воссоединении. Но сама Слава это отрицает - в недавнем прямом эфире с Олей Поляковой звезда разоткровенничалась на тему личной жизни и призналась, что сохраняет нормальные отношения с Эдгаром ради сына и дочки.

Каминская отметила, что ради детей нужно находить общий язык и у нее это особых трудностей не вызывает.

"А что нам делить? У каждого есть рядом свое тело, которое можно помять. Чего нам грустить? У этих детей все равно других родителей не будет, поэтому нужно как-то находить общий язык. Мне это сделать проще, ему сложнее. Может, в силу возраста", – заявила певица и отметила, что ее новому возлюбленному 38 лет.

Фото: Слава Каминская с детьми и бывшим мужем (instagram.com/babaslavka)

Также Полякова не смогла не спросить о новой избраннице Эдгара – Ольге Богатой. Оля прямо поинтересовалась у Славы, не хотела бы та "выцарапать глаза новой пассии". На что та наоборот даже посочувствовала ей, ведь ей достался такой мужчина.

"Она и так выбрала уже моего мужа. Нет, он хороший парень! Но для женщины нужны какие-то другие мужские качества. Хотя, может, с ней он поменяется. Но мне кажется, что нет... Мне лично не нравилось то, что он трогал других женщин (во время пластических операций), а еще я сама тащила пакеты с продуктами из магазина. Ну куда? Но я сама выбрала такую позицию – все сама, все сама", – поделилась Каминская.

Артистка считает, что бывший супруг стал известным хирургом благодаря ее узнаваемости. Слава добавила, что все из близкого окружения так считают - кроме самого Эдгара.

"Он считает, что всего достиг сам, что он самостоятельный", - говорит исполнительница.

Что касается личной жизни самой Славы - она не исключает, что снова выйдет замуж.

"Я скоро выйду. Варианты есть разные, а там уже кто возьмет. Я понимаю, что мой паспорт должен быть красивым", - заявила звезда.

Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов воссоединилась с бывшим мужем и умилила семейным фото на Пасху.