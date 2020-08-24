Мозг выискивает удовольствие: Ефросинина высказалась о личном и очаровала фото с мужем

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая рассказала, чему ее научил непростой год

Маша Ефросинина – не только профессионал своего дела и икона стиля для множество поклонников, она еще и мотивационный оратор, спикер и активистка, которая борется за права женщин и гендерное равноправие. Звезда не может оставаться в стороне от острых проблем современного общества, она всегда открыто и смело высказывает свое мнение и оказывает поддержку тем, кто нуждается в ней больше всего. Теледива часто делится с поклонниками своими мыслями и рассуждениями на актуальные темы и приоткрывает завесу личной жизни. Например, выходные Маша посвятила участию в конференции WomanConf 2.0 для современных и независимых женщин, которая прошла в Одессе.

Ведущая отправилась на мероприятие всей семьей, а после него поделилась не только своими впечатлениями о событии, но и рассуждениями о жизненных невзгодах и радостях, которые на контрасте учат ценить каждый прожитый миг счастья.

Она опубликовала фото, на котором позирует в пижаме с короткими шортами, сидя на перилах балкона с белоснежными колоннами и огромной цветочной вазой.

Маша Ефросинина поделилась расслабленным фото из Одессы (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Только въехали в Киев... И вот всю дорогу из Одессы я думала о том, как обострил ощущение от мелочей этот странный год ... Как мозг выискивает удовольствия в каждом моменте - ну потому что невозможно же все время переваривать плохое и тревожное ... Поэтому вчера, как укол адреналина - полный зал женщин на моем выступлении; как остановившееся время - молчаливый апероль с мужем на террасе; как теплые объятья - неспешные беседы с девушками, которые подходили ко мне на улицах; как глоток детского ржача - двухчасовой завтрак с друзьями; как перезагрузка на острове - три ночи и нереальное гостеприимство в отеле.. Еду и улыбаюсь, смотрю на гигантский флаг Украины, который возвели высоко в небо, и не хочу думать, что будет дальше", - поделилась своими мыслями ведущая.

По приезду в столицу, Маша отправилась с мужем Тимуром Хромаевым в День Независимости на Софийскую площадь, где состоялся праздничный концерт с участием звезд первой величины. Она показала счастливое фото на фоне собора и флага Украины.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым отправилась в День Независимости на Софийскую площадь (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"З Днем Незалежності, моя Україно! Сил тобі, і нам разом з тобою", - подписала она семейный портрет.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина показала увлекательную семейную прогулку на яхте по Днепру.