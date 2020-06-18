Моя звезда: Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинника

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Первенцу артистки исполнился 21 год

50-летняя Ирина Билык - гордая и счастливая мама двоих сыновей. Младший Табриз появился на свет всего 4 года назад с помощью суррогатной матери, а его отцом стал российский фотограф и режиссер Аслан Ахмадов. Старшего же Глеба певица родила от модели Андрея Оверчука, с которым встречалась с 1998 по 2002 год. 18 июня у него день рождения и звездная мама в честь праздника показала редкое фото с первенцем в сети.

На снимке длинноволосый Глеб, которому исполнился 21 год, мило улыбается на камеру. Ирина также похвасталась талантами сына и показала его необычные рисунки.

"Это мой Глеб! Сегодня ему 21! А это его рисунки...я в шоке! Гениально! С днем рождения, моя Звезда!", - написала Билык.

Ирина Билык показала сына-именинника (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Отметим, что кроме живописи парень также увлекается музыкой и играет со своей группой.

Ирина Билык похвасталась рисунками старшего сына Глеба (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Пользователи сети засыпали певицу поздравлениями и восхищенными отзывами о талантах ее сына.

С Днем Рождения!!! Какой уже взрослый

Талантливый сын у талантливой мамы.

Как же он похож на отца! Счастья и здоровья ему!

С днем рождения! Красивый парень, интересный! Но стрижка точно не его!

Талановитий хлопець! З днем народження його!

Поздравляем тебя с днём рождения скромного красавца!

Талантливая Мама - талантливый сынок. Поздравляю

З іменініком вас який дорослий син

Какой Глебушка. Счастья и здоровья! Удивительные рисунки. Шоконуться, конечно, можно. Но они прикольные

И вас Ира с праздником,ведь 21 год назад вы подарили жизнь своему сыну и себе счастье материнства

С Д/Р, а рисунки впечатляют

Класс ! Какой уже взрослый ! С днём рождения именинника !

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Ирина Билык рассекретила свою новую диету - певица решила попробовать метод интервального голодания.

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Автор: Марина Настевич