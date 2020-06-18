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Моя звезда: Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинника

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.06.2020 - 13:32
Моя звезда: Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинника
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Первенцу артистки исполнился 21 год

50-летняя Ирина Билык - гордая и счастливая мама двоих сыновей. Младший Табриз появился на свет всего 4 года назад с помощью суррогатной матери, а его отцом стал российский фотограф и режиссер Аслан Ахмадов. Старшего же Глеба певица родила от модели Андрея Оверчука, с которым встречалась с 1998 по 2002 год. 18 июня у него день рождения и звездная мама в честь праздника показала редкое фото с первенцем в сети.

На снимке длинноволосый Глеб, которому исполнился 21 год, мило улыбается на камеру. Ирина также похвасталась талантами сына и показала его необычные рисунки.

"Это мой Глеб! Сегодня ему 21! А это его рисунки...я в шоке! Гениально! С днем рождения, моя Звезда!", - написала Билык.

Моя звезда: Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинника

Ирина Билык показала сына-именинника (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Отметим, что кроме живописи парень также увлекается музыкой и играет со своей группой.

Моя звезда: Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинникаМоя звезда: Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинникаМоя звезда: Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинника

Ирина Билык похвасталась рисунками старшего сына Глеба (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Пользователи сети засыпали певицу поздравлениями и восхищенными отзывами о талантах ее сына.

  • С Днем Рождения!!! Какой уже взрослый
  • Талантливый сын у талантливой мамы.
  • Как же он похож на отца! Счастья и здоровья ему!
  • С днем рождения! Красивый парень, интересный! Но стрижка точно не его!
  • Талановитий хлопець! З днем народження його!
  • Поздравляем тебя с днём рождения скромного красавца!
  • Талантливая Мама - талантливый сынок. Поздравляю
  • З іменініком вас який дорослий син
  • Какой Глебушка. Счастья и здоровья! Удивительные рисунки. Шоконуться, конечно, можно. Но они прикольные
  • И вас Ира с праздником,ведь 21 год назад вы подарили жизнь своему сыну и себе счастье материнства
  • С Д/Р, а рисунки впечатляют
  • Класс ! Какой уже взрослый ! С днём рождения именинника !

Моя звезда: Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинника

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Ирина Билык рассекретила свою новую диету - певица решила попробовать метод интервального голодания.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Ирина Билыксын
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