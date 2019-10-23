Ты моя жизнь: Венсан Кассель растрогал сеть редким фото любимой жены

Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

52-летний актер признался в любви Тине Кунаки

Венсан Кассель и Тина Кунаки – одна из самых обсуждаемых пар в мире. 52-лений актер и 22-летняя модель вместе уже достаточно долго, весной этого года у них родилась дочь Амазони. Но многие до сих пор сомневаются, что это любовь, списывая все на страсть и нежелание Венсана стареть. Похоже, актер решил еще раз доказать супруге (а заодно и всему миру) искренность своих чувств.

Тина Кунаки на странице Венсана (фото: instagram.com/vincentcassel)

Он опубликовал в своем микроблоге фото Тины. Снимок, весьма атмосферный и сделанный словно случайно, с первого взгляда ничем не примечательный. Девушка сидит за столом, уставленным бокалами, в кадр также попали другие люди. Сама Тина смеется, пытаясь сдержать рукой поднявшиеся от порыва ветра свои пушистые волосы.

По всей видимости, в этой картинке Венсан увидел целую жизнь. Именно так он подписал фото, добавив еще влюбленный эмодзи. «Ты тоже моя жизнь», – прокомментировала Тина пост. А Венсан добавил: «Я преуспел в моей жизни». Нужно сказать, что фото обожаемой супруги на его странице появляются не так часто. Поэтому кадр просто взорвал сеть: за несколько часов фото набрало около 100 000 лайков, а романтическая переписка влюбленных под фото собрала еще множество «сердечек».

Тина и Венсан обожают друг друга (фото: instagram.com/vincentcassel)

Сама Тина, которая обожает постить совместные фото и видео с любимым супругом, также давно не радовала подписчиков совместными кадрами. Зато она показала новую провокационную съемку, где предстала полуобнаженной. В черно-белой фотосессии она примерила только полупрозрачное нижнее белье и колготки, которые подчеркнули природную сексуальность и выдающиеся внешние данные горячей красавицы. На большинстве снимков она лежит в постели, на других же наслаждается бокалом вина и спагетти.

Тина в новой фотосессии (фото:instagram.com/tinakunakey)