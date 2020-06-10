Моя принцесса: Ани Лорак отпраздновала день рождения дочки в компании Киркорова

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Мама и дочка веселились на празднике в черных платьях

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак показала в сети подросшую дочь от бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу. 9 июня Софии исполнилось девять лет и звездная мама трепетно поздравила ее в Instagram, поделившись нежным фото с малышкой. На снимке Каролина целует девочку в щеку, пока та играет на фортепиано.

"Все самые нежные объятия любви, все звёзды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С Днём рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!" - трогательно поздравила доченьку артистка.

Ани Лорак трогательно поздравила дочь Софию с 9-летием (фото: instagram.com/anilorak)

Позднее Лорак показала и кадры с яркого праздника, который она устроила для Софии. Певица организовала красивую фотозону с шариками и баннером, на котором было изображение девочки. Вечеринка провходила на свежем воздухе на террасе, а для гостей поставили белоснежный шатер, где разместили стол с угощениями.

Ани Лорак с удовольствием позировала для фото с именинницей и звездными гостями - поздравить Софию приехал ее крестный Филипп Киркоров со своими детьми Мартином и Аллой-Викторией.

Отметим, что исполнительница выбрала для праздника черное платье-бюстье по фигуре и босоножки на каблуке. Ее дочь также была в черном платье с белыми воротничком и оборками на рукавах, а также белых гольфах и кроссовках.

"Спасибо всем за тёплые поздравления! Спасибо любимому крестному", - подписала снимки певица.

Ани Лорак показала фото с вечеринки в честь дня рождения дочери Софии (фото: instagram.com/anilorak)

В свою очереь отец Софии и бывший супруг Лорак Мурат Налчаджиоглу на своей странице в Instagram опубликовал фотоподборку с изображением дочери в разные периоды ее жизни. Судя по всему, на вечеринке он не присутствовал.



"С днем рождения, моя любовь. Маленькая девочка становится леди", – написал экс-супруг певицы.

Папа Софии поздравил малышку в сети (фото: instagram.com/muratnalca)

Знаменитые коллеги и друзья Лорак присоединились к поздравлениям и оставили теплые слова для Софии в комментариях.

"@anilorak с именинницей!! Здоровья малышке и быть счастливой девочкой на радость маме", - пишет Светлана Лобода.

"Поздравляю красавицу-Софийку с Днём рождения!!!" - присоединился Игорь Крутой.

"С Днем Рождения, Сонечку!!!" - не остался в стороне близкий друг Лорак Сергей Лазарев.

"С днём рождения! Ура! Соня, пусть все мечты сбываются и счастье наполняет душу! Обнимаю вас", - пожелала Лилия Подкопаева.

Напомним. недавно Ани Лорак и Сергей Лазарев взбудоражили сеть нежным селфи и вновь вызвали слухи о своем возможном романе.

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Автор: Lite