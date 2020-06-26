ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ты моя награда: Кайли Дженнер растрогала нежным фото с 2-летней дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.06.2020 - 15:31
Ты моя награда: Кайли Дженнер растрогала нежным фото с 2-летней дочкой
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда призналась малышке в любви

Кайли Дженнер в последнее время не сходит с первых строчек всевозможных рейтингов. Несмотря на то что 22-летнюю красотку лишили титула самой молодой миллиардерши в мире, она прочно заняла позицию самой высокооплачиваемой звезды. Также она лидирует по количеству подписчиков среди всех своих сестер. Но все эти достижения меркнут по сравнению с главным достоянием девушки – ее дочерью, которой зимой исполнилось 2 года. Кайли уверена: девочка – ее главная награда, и старается выражать это как можно чаще.

Ты моя награда: Кайли Дженнер растрогала нежным фото с 2-летней дочкой

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Несколько часов назад девушка опубликовала очередное трогательное фото, на котором предстала вместе со Сторми. Она сидит в ярко-красной машине, держа на руках малышку. «Я знаю, что победила, когда получила тебя», – написала счастливая мамочка под снимком. Обе красотки выглядят довольными и невероятно стильными. Кайли надела черные брюки и короткую кожаную куртку, а дополнила все массивными белыми кедами. Дочь она одела также в наряд total black. Фото так растрогало сеть, что поклонники отдали ему невероятное даже для Дженнер количество лайков – более семи миллионов. А в комментариях в который раз восхитились, как красивы мама и ее дочь. По словам фолловеров, девочка растет копией знаменитой мамы и более хорошеньких девушек трудно отыскать во всей вселенной.

Ты моя награда: Кайли Дженнер растрогала нежным фото с 2-летней дочкойСчастливая мамочка (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, дочь Кайли родила от рэпера Трэвиса Скотта, с которым состояла в отношениях несколько лет. Осенью прошлого года пара рассталась, но сохранила дружеское общение ради общей дочери. Теперь в прессе периодически появляются новости о примирении знаменитостей. Но ни музыкант, ни звезда соцсетей не дают им подтверждения. Так что, вполне возможно, это не более чем слухи.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь