ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Моя Надя влюблена": Дантес рассекретил пристрастие Дорофеевой

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 16:57
"Моя Надя влюблена": Дантес рассекретил пристрастие Дорофеевой
Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ведущий рассказал о вкусах своей второй половинки

Владимир Дантес и Надя Дорофеева не так давно вернулись из путешествия по Италии. Звездная пара совместно с друзьями сняла яхту и колесила вдоль побережья Средиземного моря. Кроме того, за границей артисты отметили очередную годовщину совместной жизни. Владимир Дантес признался, что море – это его стихия, и он его любит гораздо больше, чем сушу, а Надя успела попробовать себя в роли капитана, встав за штурвал. Кроме того, ведущий по секрету сообщил жене, что его впечатлили итальянские мужчины, о чем певица тут же написала провокационный пост. Теперь пришел черед Вовы рассказать кое-что интересное о супруге.

Дантес решил рассказать о пристрастиях звездной жены. В частности, он отметил, что Надя обожает латте и начинает с него каждое утро.

"Любовь - работа, но та работа, которую ты делаешь с удовольствием! Все уже знают, что моя Надя влюблена в латте (не молоко, а кофе латте). Утро не утро, если оно начинается не с него. Я - поклонник капучино и каждый день у меня с ним.  Да, мы уже не пьем молоко животного происхождения, чаще всего с ароматным кофе встречается миндальное. Уфффф...Пишу и чувствую аромат", - признался Вова.

&quot;Моя Надя влюблена&quot;: Дантес рассекретил пристрастие Дорофеевой

Фото: Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

Текст он сопроводил своим фото, на котором расположился у бассейна с чашкой кофейного напитка в руках и неспешно его попивает.

Поклонники вслед за Вовой начали делится своими пристрастиями, а также сделали ему комплименты. Кроме того, их впечатлила красочная локация, где позировал ведущий.

  • Такой теплый пост. Спасибо за утреннее настроение, я тоже кофеман, но мое утро начинается с чашечки ароматного американо.
  • Класс
  • М....як я вас розумію, я теж обожнюю капучіно
  • Как тепло и мило
  • О май Гад! Капучино - моя жизнь
  • Вообще шикарно! Ляпотааа!
  • Красавчик!
  • Вау, бомбический!
 

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева удивила сеть личными признаниями в новом влоге.

Также Надя Дорофеева засветила стройные формы в купальнике с анималистическим принтом.

"Пируем на всю!" Дантес и Дорофеева показали, как отмечают годовщину "Вы огонь!" Дантес похвастался жарким фото с Дорофеевой, засветив ее сочные формы
Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь