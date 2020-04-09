Моя любовь, моя жизнь: Светлана Лобода растрогала нежностью с дочкой-именинницей

Фото: Светлана Лобода с дочкой (instagram.com/lobodaofficial)

Певица душевно поздравила малышку Еву в сети

Как и многие другие знаменитости, Светлана Лобода соблюдает карантин и остается дома вместе со своими дочерьми. Певица ностальгирует по концертам и путешествиям, но при этом радуется возможности провести наконец много времени с любимыми детьми, полностью посвящая себя им. Артистка рассказала, что по вечерам они любят смотреть советские фильмы и девочки очень рады, что мама теперь все время с ними. На время самоизоляции выпал и день рождения старшей дочурки певицы.

9 апреля Еве исполнилось 9 лет и звездная мама трогательно поздравила ее в сети. Светлана опубликовала нежные фото с девочкой, на которых они запечатлены будто бы сразу после душа - в халатах и с полотенцем на голове. На еще одном кадре мама и дочь лежат в постели, мило обнявшись. Фоном звучит аудиозапись из прошлого года, в которой Ева рассказывает маме, как она сильно ждет ее и любит.

"моя любовь, мое счастье, моя жизнь

тебе сегодня 9

будь здорова, моя девочка

пусть Бог тебя оберегает", - душевно написала Лобода под кадрами.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что артистка также воспитывает двухлетнюю дочь Тильду, имя отца которой скрывает.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники пришли в умиление от этой прекрасной картины и засыпали малышку Еву и ее маму поздравлениями и теплыми пожеланиями.

С днём рождения Еву. Пусть будет счастлива и здорова

С Днём Рождения нашу любимую Евочку. Здоровья, счастья , радости и ярких эмоций. У вас прекрасная семья

С Днём Рождения вашу принцессу, здоровья вашей семье

С Днём Рождения Солнышка

Как мило

С днём рождения прекрасную малышку!

С днём рождения Евочку. Огромного ей счастья, здоровья и любви

Как мило, поздравляю зайчик

Две красотки

С днём рождения дочурки! Здоровья, счастья и красоты. Всех благ Вашей семье:))

Нежность!

О Богииии Какая нежность. Счастливой судьбы Еве

Урааа, поздравляю Евангелину с днём рождения, будь самой счастливой и любимой девочкой!

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода порадовала поклонников редким фото с мамой и сестрой.