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Моя любовь, моя жизнь: Светлана Лобода растрогала нежностью с дочкой-именинницей

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.04.2020 - 17:44
Моя любовь, моя жизнь: Светлана Лобода растрогала нежностью с дочкой-именинницей
Фото: Светлана Лобода с дочкой (instagram.com/lobodaofficial)

Певица душевно поздравила малышку Еву в сети

Как и многие другие знаменитости, Светлана Лобода соблюдает карантин и остается дома вместе со своими дочерьми. Певица ностальгирует по концертам и путешествиям, но при этом радуется возможности провести наконец много времени с любимыми детьми, полностью посвящая себя им. Артистка рассказала, что по вечерам они любят смотреть советские фильмы и девочки очень рады, что мама теперь все время с ними. На время самоизоляции выпал и день рождения старшей дочурки певицы.

9 апреля Еве исполнилось 9 лет и звездная мама трогательно поздравила ее в сети. Светлана опубликовала нежные фото с девочкой, на которых они запечатлены будто бы сразу после душа - в халатах и с полотенцем на голове. На еще одном кадре мама и дочь лежат в постели, мило обнявшись. Фоном звучит аудиозапись из прошлого года, в которой Ева рассказывает маме, как она сильно ждет ее и любит.

"моя любовь, мое счастье, моя жизнь
тебе сегодня 9
будь здорова, моя девочка
пусть Бог тебя оберегает", - душевно написала Лобода под кадрами.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что артистка также воспитывает двухлетнюю дочь Тильду, имя отца которой скрывает.

Моя любовь, моя жизнь: Светлана Лобода растрогала нежностью с дочкой-именинницей

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники пришли в умиление от этой прекрасной картины и засыпали малышку Еву и ее маму поздравлениями и теплыми пожеланиями.

  • С днём рождения Еву. Пусть будет счастлива и здорова
  • С Днём Рождения нашу любимую Евочку. Здоровья, счастья , радости и ярких эмоций. У вас прекрасная семья
  • С Днём Рождения вашу принцессу, здоровья вашей семье
  • С Днём Рождения Солнышка
  • Как мило
  • С днём рождения прекрасную малышку!
  • С днём рождения Евочку. Огромного ей счастья, здоровья и любви
  • Как мило, поздравляю зайчик
  • Две красотки
  • С днём рождения дочурки! Здоровья, счастья и красоты. Всех благ Вашей семье:))
  • Нежность!
  • О Богииии Какая нежность. Счастливой судьбы Еве
  • Урааа, поздравляю Евангелину с днём рождения, будь самой счастливой и любимой девочкой!

Моя любовь, моя жизнь: Светлана Лобода растрогала нежностью с дочкой-именинницей

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода порадовала поклонников редким фото с мамой и сестрой.

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