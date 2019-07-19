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"Моя любовь": Лобода растрогала сеть нежным фото с дочкой с концерта

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.07.2019 - 09:46
"Моя любовь": Лобода растрогала сеть нежным фото с дочкой с концерта
Фото: Светлана Лобода с дочкой (instagram.com/lobodaofficial)

Ева - самая большая фанатка звездной мамы

Светлана Лобода - не только известная певица, но и счастливая мама двух дочерей. Старшей девочке Еве уже восемь лет, она во всем поддерживает маму, является самой большой ее поклонницей и нередко посещает ее концерты. Артистка в последнее время с удовольствием делится семейными моментами и делает откровенные признания в сети. Малышке Тильде всего год, так что ей пока рано бывать на маминых шоу.

А вот Ева поехала вместе с мамой в тур по России и старается не пропускать ее концерты. Лобода поделилась новым трогательным фото с шоу, на котором девочка стоит у сцены, а певица опустилась на колени и нежно целует дочку в лоб. При этом на Светлане концертный наряд - серебристо-желтый комбинезон, и микрофон в руках.

"моя любовь на протяжении всего концерта держала за меня кулачки", - прокомментировала артистка милое фото, сопроводив его сердечком.

&quot;Моя любовь&quot;: Лобода растрогала сеть нежным фото с дочкой с концерта

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики Лободы оставили множество растроганных комментариев, умиляясь такой любовью и поддержкой между мамой и дочкой.

  • С доченькой 
  • Какая молодец
  • Как мило 
  • Такая красивая как и МАМА
  • Уровень поддержки- дочь! 
  • Евочка чудная девочка
  • Какая умница 
  • Невероятные. Очень красивые, Евочка такое солнышко
  • Какая красота
  • Какая милая фотография. Евочка протсо чудо 
  • Главная поддержка
  • Крутое фото! До слез!
  • Как хорошо что дочка видит какой это труд!
 

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

&quot;Моя любовь&quot;: Лобода растрогала сеть нежным фото с дочкой с концертаСкриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх. Оказалось, что певица ужасно боится высоты.

Ранее Светлана Лобода умилила трогательным признанием 8-летней дочери и нежным фото с девочкой.

А до этого Светлана Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра".  Певица устроила фотосессию по-домашнему среди травы и полей, они с дочкой веселились и играли с собакой.

Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх "Я прослезилась": Лобода умилила трогательным признанием 8-летней дочери
Новости Украины Лободадочь
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