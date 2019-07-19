"Моя любовь": Лобода растрогала сеть нежным фото с дочкой с концерта

Ева - самая большая фанатка звездной мамы
Светлана Лобода - не только известная певица, но и счастливая мама двух дочерей. Старшей девочке Еве уже восемь лет, она во всем поддерживает маму, является самой большой ее поклонницей и нередко посещает ее концерты. Артистка в последнее время с удовольствием делится семейными моментами и делает откровенные признания в сети. Малышке Тильде всего год, так что ей пока рано бывать на маминых шоу.
А вот Ева поехала вместе с мамой в тур по России и старается не пропускать ее концерты. Лобода поделилась новым трогательным фото с шоу, на котором девочка стоит у сцены, а певица опустилась на колени и нежно целует дочку в лоб. При этом на Светлане концертный наряд - серебристо-желтый комбинезон, и микрофон в руках.
"моя любовь на протяжении всего концерта держала за меня кулачки", - прокомментировала артистка милое фото, сопроводив его сердечком.
Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)
Подписчики Лободы оставили множество растроганных комментариев, умиляясь такой любовью и поддержкой между мамой и дочкой.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода раскрыла свой самый большой страх. Оказалось, что певица ужасно боится высоты.
Ранее Светлана Лобода умилила трогательным признанием 8-летней дочери и нежным фото с девочкой.
А до этого Светлана Лобода с дочкой Евой растрогала и повеселила сеть жизнью "без фильтра". Певица устроила фотосессию по-домашнему среди травы и полей, они с дочкой веселились и играли с собакой.