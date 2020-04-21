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Моя фотогеничная жена: Дантес поделился жарким фото именинницы Дорофеевой

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.04.2020 - 11:57
Моя фотогеничная жена: Дантес поделился жарким фото именинницы Дорофеевой
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

21 апреля певица отмечает юбилей - ей исполнилось 30 лет

Надя Дорофеева и Владимир Дантес - одна из самых крепких и веселых пар украинского шоу-бизнеса. Им никогда не скучно друг с другом - наоборот, на карантине они наслаждаются совместным досугом и не забывают развлекать своих поклонников. Так, певица выходит в прямые эфиры и балует фанов эффектными и соблазнительными фотосессиями, которые умудряется делать даже дома - к примеру, на днях артистка позировала в халате и полотенце на голове. На время самоизоляции выпал и день рождения Дорофеевой - 21 апреля у нее 30-летний юбилей.

Любящий муж решил поздравить Надю в сети, причем сделал это весьма оригинальным образом. Дантес опубликовал жаркий пляжный снимок супруги, на котором Надя в слитном черном купальнике лежит на песке на берегу моря. Артистка игриво подняла ножки и задорно улыбается, восхищая точеными формами.

"Моя фотогеничная жена. Пожелайте ей здоровья, женского счастья и денег. А то пока только какие-то нестандартные поздравления", - с юмором прокомментировал Владимир.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/vladimirdantes)

Пользователи сети не заставили себя ждать и засыпали Надю душевными пожеланиями в ее день рождения.

  • Дачу у моря, море удачи
  • С днём рождения эталон красоты
  • Просто лучшие
  • С днём рождения, Надюша
  • Желаю тебе, Дорофеева, найти верного и единственного на всю жизнь
  • Море удачи и дачу у моря. И домик в Польше и два красных Porsche!
  • Надя с днём рождения желаем женского счастья и много любви
  • Надь, желаю здоровья, счастья, денег, чтобы Вова вкусно кормил... Ну и деток красивых и таких же талантливых
  • Вау! Надя, у вас день рождения в один день с Елизаветой . Желаю, вам, долгих и счастливых лет жизни
  • Пусть все будет шикарно,не прекращайте гореть

Моя фотогеничная жена: Дантес поделился жарким фото именинницы Дорофеевой

Скриншот комментариев (instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, что Надя Дорофеева "сдала" любимые места в Киеве и рассказала о своем гардеробе и принципе выбора вещей.

Cool girl: Надя Дорофеева в одной толстовке засветила стройные ножки ради эффектных фото Надя Дорофеева проговорились, где ее можно встретить в Киеве и поделилась секретом стиля
Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес
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