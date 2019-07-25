"Мой свет, моя свеча": Топалов растрогал сеть признанием о Тодоренко и сыне

Фото: Влад Топалов с сыном Михаилом (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец рассказал, что делает его счастливым по-настоящему

Влад Топалав часто признается в любви сыну и жене. Его публичные проявления чувств неизменно вызывают умиление у поклонников пары. Влад – заботливый отец, который с удовольствием проводит время с маленьким Мишей, которого он любя называет "беар". Любимую жену он поддерживает во всех начинаниях и восхищается ее энергичностью и целеустремленность. Музыкант решил в очередной раз во всеуслышание рассказать, как важна для него семья и поблагодарил родных и близких за то, что они есть в его жизни.

На страничке в Instagram певец опубликовал душевное фото с сыном на руках. Папа и малыш позируют на фоне моря и пляжа. Влад бережно держит мальчика и смотрит на него полным нежности взглядом, слегка улыбаясь. Картину семейной идиллии он сопроводил не менее трогательным признанием.

"Я ужасно неблагодарный человек. Сегодня весь день хожу в плохом настроении...... С ЧЕГО, я себя спрашиваю? Ты в своем уме, я себе говорю?! Оглянись вокруг! Задумайся! И все равно...... Ну, вот бывает же такое, знаете? Когда, вроде, да, ты всё понимаешь, да, детям в Африке совсем нехорошо, а у тебя всё прекрасно, и все равно, ходишь с кислой рожей. Ненавижу себя в такие дни...." - написал певец.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Но как только Влад вспоминает о родных людях, ему сразу же хочется радоваться жизни и благодарить за каждый прожитый день.

"Как поет А.Макаревич: "В такие дни я был с собой в разлуке... и никого помочь мне не просил" (песня "Свеча"). Но ровно так же, как в этой песне, "но верил я не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча....", я смотрю на фотографии своего сына (да, я стал сентиментальный и просматриваю фотки сына и жены один, на досуге) и начинаю улыбаться и радоваться! Он - мой свет! Он и РП - моя свеча! Я ЖИВОЙ! Они есть у меня и это - самый большой повод для радости! Прости меня, Господи, за уныние и недовольство. Прости меня и дай сил и здоровья моим близким и родным. Храни их и всех вас Господь! И вы меня простите, пусть и редко, но глупости творю..... Обнимаю вас! И люблю!" - эмоционально обратился Влад к своим близким.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Слова артиста растрогали поклонников до глубины души. Они пожелали молодой семье счастья на долгие годы.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Главное что вы есть друг у друга. Тогда все остальное не имеет значения", "Мудрости вашей семье, любви и Божьей помощи. Берегите друг друга и цените каждую минуту", "Владик,Ты умница! Все верно! Так держать! Ты на правильном пути!", "Влад, у Вас в руках чудо. И никакие депрессивные мысли никогда не в счет", "Все хорошо, не унывайте, вы прекрасные люди и семья, все живы и здоровы, а значит счастливы. Храни вас Господь", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

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