"Мой маленький Париж": Лилия Ребрик посвятила танец любимому городу

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая покрасовалась в кокетливом красном платье

Украинская телеведущая Лилия Ребрик гордится тем, что она буковинка и не упускает возможности наведаться на свою малую историческую родину – в город Черновцы. Телеведущая даже посвятила родному городу зажигательный танец, а видео своего "выступления" в студии утреннего шоу она опубликовала в Instagram.

Лилия в алом платье и оригинальных разноцветных туфлях от души станцевала перед экраном с бегущими кадрами украинских городов и призналась, что считает любимые Черновцы "маленьким Парижем".

"Сегодня много говорили о живописных местах Украины. Для меня- это конечно мои родные Черновцы. Это мой маленький Париж. Здесь особая атмосфера, которую не передать словами ... Пишите в комментариях о своих любимых местах в Украине, куда бы посоветовали поехать. Возможно, не розпиаренные, возможно, неизвестные, но от этого не менее прекрасные уголке нашей страны", - попросила Лилия.

Поклонники телеведущей начали наперебой описывать свои любимые места для отдыха, приглашая телеведущую посетить их. Также они восхитились образом Лилии и ее манерой двигаться. Интересно, что среди подписчиков звезды оказалось немало ее земляков, которые разделили мнение ведущей.

"Лилия, вы красотка!", "Круто", "Лілічка, пластика супер! Ви прекрасні, ви зірка "Танці з зірками", "Аж настрій піднявся. Ви молодчинка, що не забуваєте про наші рідні Чернівці!", "Извините, не обратила внимание на местности, которые пробегала эта чудесная девушка, так как она в который раз отвлекла своей красотой, легкостью, харизмой и танцами!" - писали комментаторы.

Напомним, что Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий провели несколько дней в Вене, где наслаждались обществом друг друга и работали.

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