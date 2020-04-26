"Мой глупый язык": Регина Тодоренко оправдалась за суждения о насилии в семье и предложила помощь

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая сожалеет о сказанных словах

Регина Тодоренко обратилась к поклонникам и всей сетевой аудитории и оправдалась за свои слова о домашнем насилии и абьюзе, которые привели к громкому скандалу и даже лишению ведущей звания "Женщина года" от российского глянцевого журнала Glamour. В Instagram звезда "Орла и Решки" заверила, что отныне будет оказывать поддержку пострадавшим от насилия в семье.

Ведущая извинилась за свое "грубое и отвратительное высказывание". Ранее она говорила о том, что женщины сами несут ответственность за то, что мужья поднимают на них руку и всячески унижают. Теперь же она отметила, что осознала всю ошибочность суждений и на самом деле категорически против любых проявлений насилия.

"Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться", - написала Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая призналась, что "в силу неосведомленности и необразованности" сделала недопустимое и ошибочное заявление, ведь ранее не подозревала о пугающих масштабах существующей проблемы, а также "гнусных реалиях", с которыми приходиться мириться женщинам-жертвам насилия в семье.

"Я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Теперь моя площадка в Инстаграме станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!" - написала Регина. Примечательно, что комментарии к посту ведущая заранее отключила.

Свой комментарий под предыдущим постом Регины с извинениями оставила и Маша Ефросинина, которая также является Почетным Послом ООН в области народонаселения в Украине и выступает за гендерное равенство, а также занимается социальными проектами и открыто обсуждает тему физического и эмоционального насилия в семье и опекается благотворительными проектами.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Регина, ты можешь быть полезна тем, что, как публичный человек, которого читают миллионы, будешь открыто призывать женщин не боятся противостоять насильникам: бежать от них, наказывать и не стыдиться просить о помощи! Это единственная догма сегодня! И за это борется весь мир!" - призвала Маша.

Скриншот: instagram.com/reginatodorenko

Ранее Анна Седокова упрекнула Регину Тодоренко из-за ее высказываний о насилии в семье. Певица призналась, что сама стала жертвой абьюзера и знает не понаслышке, что такое жизнь с тираном.