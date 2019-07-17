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"Мощная тусовка": Потап и Каменских засветились в компании Линдеманна в Праге

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.07.2019 - 11:58
"Мощная тусовка": Потап и Каменских засветились в компании Линдеманна в Праге
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Артисты приехали в Чехию специально на концерт Rammstein

Потап и Настя Каменских отправились в Прагу. Попутно собрав большую веселую компанию друзей. Пара прогулялась по городу, но самое главное событие ждало их вечером – артисты отправились на выступление группы Rammstein, которое состоялось на стадионе Eden Arеna. Потап не упустил возможности поделиться на instagram-страничке снимком в компании лидера коллектива, Тилля Линдеманна.

На фото видно Потапа и Настю с  близкими друзьями – Алексеем Завгородним-Позитивом (участником группы "Время и Стекло" и MOZGI) и его женой, дизайнером Анной Андрийчук-Завгородней, а также лидером Rammstein со сценическим гримом на лице.

"После концерта", - лаконично и коротко подписал снимок на английском Потап.

&quot;Мощная тусовка&quot;: Потап и Каменских засветились в компании Линдеманна в Праге

Потап и Настя Каменских с друзьями и лидером Rammstein в Праге (instagram.com/realpotap)

Поклонники эмоционально отреагировала на фото артистов. Они оценили богемную компанию Потапа и Насти и даже немного позавидовали им.

"Вот это мощная тусовка! Класс", "Такие клевые", "Классно вам там", "Круто", "А вы там не спросите у Тиля, может он в Киев хочет с концертом приехать?", "Заберите Тиля с собой в Киев на концерт", - просили фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Также не обошлось и без вопросов о Светлане Лободе, с которой Тиллю приписывают не только роман, но и считают его отцом младшей дочери певицы, Тильды.

"Тиль есть, а Лобода где?", "Света дома стол накрывает на after party?" - шутили комментаторы.

&quot;Мощная тусовка&quot;: Потап и Каменских засветились в компании Линдеманна в Праге

&quot;Мощная тусовка&quot;: Потап и Каменских засветились в компании Линдеманна в Праге

Скриншот комментариев

Ранее Потап и Настя показали прогулку по столице Чехии.  Пара вместе с друзьями прошлась по Праге и сделала немало фото и видео на память.

Ранее  Каменских в белье и чулках порадовала Потапа приятной новостью. Певица засветила пикантное постельное фото.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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