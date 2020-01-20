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Морская сирена: MARUV завела сеть жаркими пляжными фото в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2020 - 14:31
Морская сирена: MARUV завела сеть жаркими пляжными фото в купальнике
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Певица восхитила фанатов аппетитными формами

Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) недавно сменила имидж - звезда поменяла цвет волос и превратилась в Мальвину, теперь она ходит со стильным синим каре. В таком образе она предстала на эффектных и пикантных новогодних кадрах у елочки, а в январе по примеру многих звездных коллег решила устроить себе отдых под жарким солнцем и на песочке.

MARUV поделилась жаркими отпускными фотографиями в своем Instagram - артистка выбрала для каникул Дубай. Исполнительница примерила цельный черный купальник оригинального кроя - с откровенными вырезами в районе груди и живота.

Она с удовольствием демонстрирует свою подтянутую аппетитную фигуру, принимая эффектные позы на песке и в прозрачной лазурной воде.

"Пока, Дубай. Скоро увидимся", - прокомментировала кадры Анна.

Фото: MARUV на отдыхе (instagram.com/maruvofficial)

Поклонники пришли в восторг и засыпали певицу комплиментами, сравнив ее с морской сиреной - что ж, голубые волосы лишь добавляют правдоподобности такому сравнению. Не забыли они и о восторгах фигуре знаменитости.

  • Вай, красота неземная. божественная Сирена морская. шикарные фото
  • Настоящая, аппетитная, восхитительная Женщина
  • Красивая!!!
  • Фигура - пушка. Анечка, ты - огонь
  • Шо за конфета
  • ты супер малышка
  • Прекрасная
  • Супер фото, а то все латекс, латекс.
  • Классно супер красотуля!
  • то чувство, когда купальник скромнее сценических образов
  • Цвет волос прекрасно балансирует со цветом моря
  • Красавица наша
  • Словно морская Нимфа!вышедшая из моря-океана ! Любим её больше ,чем раньше хлебную карточку !Maruv-наша Вселенная !!!

Морская сирена: MARUV завела сеть жаркими пляжными фото в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, MARUV очаровала нежным семейным фото с мужем и новым членом семьи.

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