Морская сирена: MARUV завела сеть жаркими пляжными фото в купальнике

Певица восхитила фанатов аппетитными формами
Эпатажная украинская певица MARUV (Анна Корсун) недавно сменила имидж - звезда поменяла цвет волос и превратилась в Мальвину, теперь она ходит со стильным синим каре. В таком образе она предстала на эффектных и пикантных новогодних кадрах у елочки, а в январе по примеру многих звездных коллег решила устроить себе отдых под жарким солнцем и на песочке.
MARUV поделилась жаркими отпускными фотографиями в своем Instagram - артистка выбрала для каникул Дубай. Исполнительница примерила цельный черный купальник оригинального кроя - с откровенными вырезами в районе груди и живота.
Она с удовольствием демонстрирует свою подтянутую аппетитную фигуру, принимая эффектные позы на песке и в прозрачной лазурной воде.
"Пока, Дубай. Скоро увидимся", - прокомментировала кадры Анна.
Фото: MARUV на отдыхе (instagram.com/maruvofficial)
Поклонники пришли в восторг и засыпали певицу комплиментами, сравнив ее с морской сиреной - что ж, голубые волосы лишь добавляют правдоподобности такому сравнению. Не забыли они и о восторгах фигуре знаменитости.
Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)
Напомним, MARUV очаровала нежным семейным фото с мужем и новым членом семьи.