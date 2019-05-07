"Море в горошек": Елена Кравец покорила фанов фото в купальнике

Поклонники засыпали актрису комплиментами
Звезда студии "Квартал 95" и мама троих детей Елена Кравец не так уж часто радует своих поклонников новыми фото, и по большей части публикует снимки, связанные с работой. Однако на днях актриса порадовала фанов редким кадром с отдыха, который она выложила в Instagram.
На черно-белом снимке Елена позирует на фоне моря в купальнике в горошек и солнцезащитных очках, глядя в сторону и счастливо улыбаясь. Фото сделано в виде портрета, так что фигуру звезды не видно. Где именно она отдыхает, Кравец сообщать не стала.
"Мое море "в горошек" сегодня", - прокомментировала она публикацию.
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)
Подписчики засыпали артистку комплиментами, восхищаясь красотой и цветущим внешним видом Елены.
Напомним, недавно Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек Вани и Кати и рассказала о характере малышей, которым исполнилось 2,5 года.
Ранее Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.
Кстати, 16-летняя дочь Елены Кравец похвасталась отдыхом в Вене.