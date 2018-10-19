MONATIK "зашивает душу" новым треком

Артист выпустил релиз самого долгожданного сингла из своего третьего альбома
MONATIK выпустил новый сингл, который получил название "Зашивает Душу". Как говорит сам артист, эта композиция создана с любовью и ритмом.
"Эта песня провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте. Made with love and rhythm", - комментирует MONATIK.
Видео: YouTube/MONATIK Official
Текст песни "Зашивает Душу":
Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.
Оба бешенные - третий найти, разве расслабить все зажимы.
Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Заполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу,
а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу,
а знала ли ты, что умеешь ждать?
Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.
А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.
Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.
Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.
Зашивает душу, зашивает душу,
а знала ли ты, что умеешь ждать?
Возвращаю крышу, возвращаю крышу,
а знала ли ты, что умеешь ждать?
Каждый миг...
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Бог с ним, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Бог с ним, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Чёрт с ними, они того стоят с тобою.
Радугу на вкус, насобираю морщин.
Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.
Зашивает душу, зашивает душу с тобою.
Возвращаю крышу, возвращаю крышу с тобою.
Зашивает душу, зашивает душу,
А знала ли ты, что умеешь ждать?
Добавим, что в скором времени состоится премьера видеоклипа на самую свежую песню музыканта, съемки которого проходили в Венеции. Над созданием видео работали Таню Муиньо и Никита Кузьменко.
MONATIK (фото: пресс-служба музыканта)
Напомним, что 1 июня 2019 года на столичном НСК "Олимпийский" MONATIK даст Stadium Show "Love It Ритм", где можно будет вживую услышать "Зашивает Душу" и другие хиты исполнителя.
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Видео: РБК-Украина