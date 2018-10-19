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MONATIK "зашивает душу" новым треком

Lite » Звезды 19.10.2018 - 14:05
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Артист выпустил релиз самого долгожданного сингла из своего третьего альбома

MONATIK выпустил новый сингл, который получил название "Зашивает Душу". Как говорит сам артист, эта композиция создана с любовью и ритмом.

"Эта песня провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте. Made with love and rhythm", - комментирует MONATIK.

Видео: YouTube/MONATIK Official

Текст песни "Зашивает Душу":

Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы. 
Оба бешенные - третий найти, разве расслабить все зажимы. 
Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою. 
Заполняю каждый миг, секундами каждыми тобою. 

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу. 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу. 
Зашивает душу, зашивает душу, 
а знала ли ты, что умеешь ждать? 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, 
а знала ли ты, что умеешь ждать? 

Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво. 
А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы. 
Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою. 
Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою. 

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу. 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу. 
Зашивает душу, зашивает душу, 
а знала ли ты, что умеешь ждать? 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу, 
а знала ли ты, что умеешь ждать? 

Каждый миг... 

Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Бог с ним, они того стоят с тобою. 
Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Бог с ним, они того стоят с тобою. 

Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Чёрт с ними, они того стоят с тобою. 
Радугу на вкус, насобираю морщин. 
Да и Бог с ними, они того стоят с тобою. 

Зашивает душу, зашивает душу с тобою. 
Возвращаю крышу, возвращаю крышу с тобою. 
Зашивает душу, зашивает душу, 
А знала ли ты, что умеешь ждать?

Добавим, что в скором времени состоится премьера видеоклипа на самую свежую песню музыканта, съемки которого проходили в Венеции. Над созданием видео работали Таню Муиньо и Никита Кузьменко. 

MONATIK &quot;зашивает душу&quot; новым треком

MONATIK (фото: пресс-служба музыканта)

Напомним, что 1 июня 2019 года на столичном НСК "Олимпийский" MONATIK даст Stadium Show "Love It Ритм", где можно будет вживую услышать "Зашивает Душу" и другие хиты исполнителя.

Кстати, американский певец и актер выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Мамі".

Ранее мы писали о том, что появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина

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