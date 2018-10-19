MONATIK "зашивает душу" новым треком

Коллаж РБК-Украина

Артист выпустил релиз самого долгожданного сингла из своего третьего альбома

MONATIK выпустил новый сингл, который получил название "Зашивает Душу". Как говорит сам артист, эта композиция создана с любовью и ритмом.

"Эта песня провоцирует на добрые воспоминания или, что еще лучше, на их создание! Проверили на себе: работает! Качай и качай. Пусть душа будет в целости и сохранности и крыша на месте. Made with love and rhythm", - комментирует MONATIK.

Видео: YouTube/MONATIK Official

Текст песни "Зашивает Душу":

Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.

Оба бешенные - третий найти, разве расслабить все зажимы.

Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Заполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу,

а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу,

а знала ли ты, что умеешь ждать?

Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.

А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.

Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу,

а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу,

а знала ли ты, что умеешь ждать?

Каждый миг...

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Чёрт с ними, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.

Зашивает душу, зашивает душу с тобою.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу с тобою.

Зашивает душу, зашивает душу,

А знала ли ты, что умеешь ждать?

Добавим, что в скором времени состоится премьера видеоклипа на самую свежую песню музыканта, съемки которого проходили в Венеции. Над созданием видео работали Таню Муиньо и Никита Кузьменко.

MONATIK (фото: пресс-служба музыканта)

Напомним, что 1 июня 2019 года на столичном НСК "Олимпийский" MONATIK даст Stadium Show "Love It Ритм", где можно будет вживую услышать "Зашивает Душу" и другие хиты исполнителя.

Кстати, американский певец и актер выпустил первый студийный украиноязычный сингл "Мамі".

Ранее мы писали о том, что появился фантастический кавер на самую популярную украинскую песню.

Видео: РБК-Украина