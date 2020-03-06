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MONATIK, DZIDZIO, Бабкин и Зибров рассказали, чем удивляют женщин 8 марта

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.03.2020 - 15:45
MONATIK, DZIDZIO, Бабкин и Зибров рассказали, чем удивляют женщин 8 марта
Сергей и Снежана Бабкины (соцсети артистов)

Звездные мужчины оказались настоящими романтиками

Если для женщин 8 марта – это подарки и приятные поздравления, то для мужчин – сплошные нервы. Журналисты программы «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», узнали, кто из известных мужчин умеет выбрать правильный подарок, а кто постоянно вынужден краснеть перед недовольной женой.

Павел Зибров признался, что никогда не угадывал с подарком любимой. Артист рассказал, что долгое время был вынужден краснеть от стыда, пока жена Марина не решила ситуацию.

«Духи, которые выбирают женщины за 60 такие тяжелые, а ей тогда лет тридцать было. Поэтому, конечно, не угадывал я с теми духами французскими, которые по тем временам было так тяжело достать, и она сказала: «Павлуша, давай мне того американского дядю, нарисованного на зеленой бумажке, я себе выберу и куплю», – поделился Павел Зибров в программе «Ранок з Україною».

MONATIK, DZIDZIO, Бабкин и Зибров рассказали, чем удивляют женщин 8 марта

Павел Зибров с женой Мариной

В подарочную беду перед 8 марта вскочил и лидер группы «DZIDZIO» Михаил Хома. Дело было вот как: певец уехал в Польшу и пообещал привезти презент.

«Это была не очень удачная идея! Знаете, почему? Это была суббота и воскресенье... ничего я не купил, а сказал, что купил. В понедельник, когда приехал утром, перед тем, как идти в гости, я зашел в один магазин и купил, оторвал этикетку и сказал, что из Польши, – признался DZIDZIO в эфире канала «Украина». – Тот свитер до сих пор человек носит! Он красивый, прекрасный, а она думает, что он из Польши».

На помощь мужчинам пришел Сергей Бабкин. Он точно знает, как угодить любой женщине. По словам артиста, следует просто сделать романтический поступок.

«Я собираю много лепестков, приезжаю домой, и начинаю разбрасывать по комнате и по всему дому. А она просыпается вся в лепестках роз», – поделился Сергей Бабкин.

MONATIK, DZIDZIO, Бабкин и Зибров рассказали, чем удивляют женщин 8 марта

MONATIK c женой Ириной

А если на 8 марта вы все же не угодили с подарком, прислушайтесь к советам MONATIK:

«8 марта – это традиция в нашей семье! Но я больше люблю делать неожиданные подарки – те, которые понятно к какой дате».

Вот так! Оказалось, главное для женщин – это внимание, а не бриллианты или ценник на подарке!

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