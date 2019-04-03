"Моментальный приворот": исхудавшая Настя Ивлеева перевоплотилась в цыганку

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Экс-ведущая "Орла и Решки" умеет веселить и удивлять своих фанов

Известная российская телеведущая, экс-звезда "Орла и Решки" и блогер Настя Ивлеева не дает скучать своим поклонникам. Недавно яркая красотка рассмешила сеть забавным видео, в котором изображала брошенную пьяную девушку и просила "бывшего" вернуться к ней, а на новом фото в Instagram обескуражила неожиданным нарядом.

Шоувумен примерила образ цыганки - Настя позировала в черных лосинах, а также цветастой красно-зеленой кофте с рюшами и красной косынке на голове. Дополнила этот неординарный "лук" она париком с черными кудрями. При этом ведущая запечатлена сидящей на корточках на офисном столе.

"моментальный приворот без греха и зазоринки. установлю защиту и пукну в глаз. снятия венца вергржджпрдановского", - с юмором подписала публикацию Ивлеева.

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

В комментариях многие поклонники заметили, что девушка очень сильно исхудала, и переживают за ее здоровье. Хотя некоторым ее внешний вид пришелся очень даже по душе.

"Это сейчас прозвучит максимально странно...Но! Ты тут очень красивая";

"Ты чет очень похудела((( прежние формы были вкуснее)))";

"Исхудала, мать. леша кормит?";

"Пипец ты исхудала";

"Насть ну как у тебя это получается? без твоих постов клипов и разных приколюшек, я б уже стухла. Спасибо что своими веселухами ты помогаешь людям не унывать";

"Самая красивая цыганка";

"Такая худенькая стала, красотка";

"Чет худая какая(";

"Такая худая";

"Настюшка опасность! еееййй Ромаллееееее";

"Настя ты красотка. Но где твои прекрасные формы ( грудь, попа ) Хоть я и девушка, Но они мне нравились";

"Очень сильно похудела";

"Похудела бэйба", - пишут подписчики Насти.

Напомним, ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.

Мы также писали, что Настя Ивлеева с юмором отреагировала на упреки в незнании английского во время съемок тревел-проекта "Орел и Решка".