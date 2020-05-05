Были молоды: Алена Шоптенко впервые прокомментировала разрыв с Дмитрием Дикусаром

Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко (фото: соцсети артистов)

Шоптенко подчеркивает, что остались с "эксом" друзьями

Хореограф Алена Шоптенко в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», откровенно рассказала о причинах развода с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром.

Брак танцоров продлился три года. В разговоре с журналистом канала «Украина» Алена наконец решила нарушить молчание и прокомментировала развод с экс-супругом.

«Над отношениями нужно работать, а не наоборот. Работа – это не отношения. Мы были очень классными партнерами. Мы были молоды, каждый занимался собой, своей карьерой», – призналась Алена Шоптенко.

После разрыва они остались в дружеских отношениях. У Алены уже есть новая семья, муж Алексей, с которым, к слову, артистка познакомилась в библиотеке, и почти двухлетний сын. Дмитрий же до сих пор не женат, и самой большой любовью в своей жизни считает Шоптенко.

Сам же Дикусар ранее признавался, что переживал депрессию после расставания с Шоптенко!

Было ощущение, как будто он потерял половинку самого себя.

«Эти отношения, как спичка, горели-горели и догорели. На тот момент, когда мы расстались, для меня это было, как потерять руку, пол меня. Я этот период очень эмоционально переживал, через боль, страдания, – признался Дмитрий Дикусар, -После этого мне ничего не хотелось в плане отношений, наверно, еще целый год».

После таких болезненных переживаний кто-то уходит в себя или проводит все время в компаниях, начинает употреблять алкоголь или уезжает от всех и вся. Дмитрию Дикусару помогло время.

«Я считаю, что один из самых лучших навыков, который стоит развивать внутри себя, – это терпение. Рана не затягивается быстро, как бы ты ни колдовал. Ты можешь ускорить какой-то процесс, но все равно надо потерпеть, подождать. А лучше всего понять, почему у тебя не заживает эта рана. Чтобы этот опыт еще с пользой прошел, а не просто так».

Сегодня сердце завидного холостяка свободно. Пока большую часть жизни известного хореографа занимает работа, но место для любви все равно есть.

Напомним, ранее Дмитрий Дикусар рассказал, какой будет его третья жена.