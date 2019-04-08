"Молодуха": похудевший Потап восхитил "крутым" селфи

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Поклонники также оценили образ Потапа на шоу Голос країни

Потап все чаще балует поклонников "четкими" фото. При этом в последнее время кроме селфи и фото со съемок различных проектов, украинский рэпер и продюсер показывает также стильные образы. И кстати, многие поклонники Потапа заметили, что их любимчик заметно преобразился. Взялся за себя и похудел, а также перешел на более молодежный имидж. К примеру, не так давно похудевший Потап показал стильный лук в скини-джинсах и короткой спортивной куртке. Фаны рэпера подчеркнули, что выглядит он "офигенно".

А недавно Потап поделился новым настроением. На этот раз – селфи. При этом снимок получился очень крутой. На нем продюсер позирует в черной футболке со смелым принтом: плачущая Мона Лиза, лицо которой держат татуированные руки. На шее – черные бусы-галстук с крестом, серьги в ушах. Также из аксессуаров – солнцезащитные очки.

#morning – так лаконично подписал свой снимок Потап.

Стильный Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Забавно, но поклонники Потапа также заметили царапины и пластырь на его руках. В связи с чем в сети моментально стали шутит, мол, Потап, как и кандидаты в президенты (Зеленский и Порошенко), "ходил сдавать кровь на анализы". Но сам Потапа это никак никак не комментирует.

"Лёш, кто так руки исцарапал?"

"Что у тебя с рукой?"

"Потап вместо одного с кандидатов в президенты кровь сдал"

"Похоже кровь брали из вены или укол"

"В огороде работал))"

"Клас!) Скажіть, де взяти таку футболку)"

"Футболка - Топ)"

"Красава"

"На "Голосе" был лучшим"

Также в комментах отметили, что на шоу Голос країни, очередной эфир которого прошел 7 апреля, Потап был просто неотразим. Во время прямого эфира рэпер блистал в стильном костюме. Более того, изюминкой вечера было выступление на сцене шоу группы Потапа – Mozgi.

Потап в костюме на Голос країни (фото: instagram.com/realpotap)

"Алексей, Вам ооочень идут костюмы! Пипец как к лицу! Сразу такой жених завидный"

"Я просто в шоке!!! Участники и номера были на высоте!!! Про выступление Мозгов вообще молчу"

"Лёша+костюм=идеальное сочетание"

"Шикарный мужчина"

"Жених завидный) а-ля холостяк мечты"

Напомним, ранее Потап не сдержался и оценил сексуальное фото Насти Каменских.

Мы также писали, что фото Потапа и Насти Каменских раззадорило сеть.