"Молодому папе" 46: самые скандальные романы Джуда Лоу

Кады из сериала "Молодой папа"

Актер был неоднократно признан самой обоятельной знаменитостью в начале 2000-х

В субботу, 29 декабря британский актер Джуд Лоу празднует свое 46-летие. Известнейший голливудский актер, мечта многих девушек по всему миру никогда не был обделен женским вниманием. Актер влюбил в себя таких знаменитостей, как Сэди Фрост, Камерон Диаз, Сиенну Миллер, Николь Кидман, Лили Коул, Линдси Лохан и многих других звезд. Кроме того, Лоу стал отцом пятерых детей от разных женщин. LITE вспоминает самые известные и скандальные связи актера.

Сэйди Фрост

Первая супруга и первые серьезные отношения у Джуда Лоу сложились с Сэйди Фрост – английской актрисой, роман с которой начался на съемочной площадке картины "Шоппинг" в 1994 году. Сэйди подарила Джуду двоих сыновей и дочку. Но после шести лет брака у супругов начались серьезные проблемы, связанные с постродовой депрессией Сэди (которая в тот момент родила актеру сына Руди), а также с невероятной занятостью Джуда в кино. Сэди Фрост отчаянно не хватало его внимания, а ее муж почувствовал вкус настоящей славы.

Фото: Сэйди Фрост и Джуд Лоу (instagram.com/lawjude)

Сиенна Миллер

С миловидной блондинкой Сиенной Миллер актер познакомился вовремя кастинга фильма "Алфи" в 2003 году. Джуд Лоу по-настоящему потерял голову от юной актрисы! Роман больше напоминал американские горки и продлился три года. Пара была помолвлена, но дело до свадьбы так и не дошло. Актер изменил Миллер с няней своих детей. После этого они еще несколько раз сходились и расходились. Окончательный разрыв произошел в 2011 году.

Фото: Сиенна Миллер (instagram.com/siennamiller1)

Линдси Лохан

В 2007 году известная голливудская актриса Линдси Лохан попала в список любовниц Джуда Лоу. В то время Линдси Лохан жила в Лондоне, занимаясь очередным фильмом и активно стараясь завести друзей. Как назло, заводились исключительно мужчины. Но Лохан, судя по всему, была не против такого хода событий. Джуд и Линдси неоднократно были замечены в увеселительных заведениях Туманного Альбиона.

Фото: Линдси Лохан (instagram.com/lindsaylohan)

Камерон Диас

После развода с актрисой Сэйди Фрост очередной победой в любовном списке актера стала эффектная блондинка Камерон Диас. Актеры провели вместе полгода на съемочной площадке романтической комедии "Отпуск по обмену", после чего их роман продлился еще два года.

Фото: Камерон Диас и Джуд Лоу (instagram.com/lawjude)

Филлипа Коан

Сейчас 46-летний актер состоит в отношениях с 30-летним психологом Филиппой Коан. Они вместе уже несколько лет и долгое время Лоу скрывал эту связь.

"Я счастлив, что Филиппа не публичный человек. Она моя и никого больше", – рассказал как-то в интервью именинник.

Фото: Филиппа Коан и Джуд Лоу (instagram.com/lawjude)

В день рождения известнейшего и всеми любимого актера мы рекомендуем присоединиться к просмотру самых популярных фильмов с его участием:

"Отпуск по обмену" (2006, комедия). "Шпион" (2016, комедия). "Шерлок Холмс" (2011, триллер). "Анна Каренина" (2012, драма). "Фантастические твари: Преступления Грин-Де-Вальда" (2018, приключения).

Напомним, что дочка Джуда Лоу снялась в рекламе всемирно известного бренда.

Ранее мы писали, что Джуда Лоу представили на подиуме в католическом образе.