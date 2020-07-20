Только молодеет: 50-летняя Наоми Кэмпбелл покорила цветущим внешним видом

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Звезда сделала традиционное селфи

Наоми Кэмпбелл – большая любительница селфи – сделала своей традицией каждое воскресенье радовать поклонников новым фото. В этот раз 50-летняя красавица продемонстрировала кадр, на котором позирует в черном платье с принтом, крупным солнцезащитных очках и многочисленных браслетах – это, к слову, любимый аксессуар популярной модели. Волосы она заплела в дреды, а макияж сделала минимальный, который отлично подчеркнул – кожа Наоми просто светится красотой и здоровьем.

Наоми восхищает молодостью (фото: instagram.com/naomi)

Подпись к фото Наоми сделала лаконичную, написав: «Воскресное селфи». А поклонники решили выразить свои чувства полной мерой, засыпав ее многочисленными комплиментами. «Ты – это все», «Вау, какая красивая», «Самая красивая на земле», «Невероятно выглядишь», «Ты лучшая», «Кажется, она только молодеет»…

Модель все так же прекрасна (фото: instagram.com/naomi)

К слову, ранее Наоми выдала свои бьюти-секреты. Ритуал ухода за кожей она подробно описала в ролике для известного глянцевого журнала Vogue. Помимо этого, оставаться всегда роскошной ей помогает специальная диета. Рацион ей продумывает личный шеф-повар Шон Джон, владелец ресторана Tings и Le Song. Оказывается, у популярной и нынче красотки есть целый список продуктов, которые она не употребляет. Он включает молочные продукты, курицу, глютен и много других.

А вот любимые блюда вечно стройной Кэмпбелл – свежие овощи и сытные бульоны. Но в целом модель никогда не придерживается стандартного меню, а заказывает что-то неординарное. "Сделай что-нибудь эдакое, но не то, что есть в меню!", – говорит она, когда посещает кафе любимого повара. «Она всегда за творческий процесс», – рассказывает Шон. Что немаловажно – еда должна быть насыщенного вкуса. «У еды должен быть аромат. Вы не можете просто положить соль и перец. Там должно быть немного специй и трав», – считает Наоми.