Молодая жена Виктора Павлика объяснила, почему обращается к нему по имени-отчеству

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик ( фото: instagram.com/repyahovakate)

Многие поклонники интересовались, почему девушка называет мужа Виктор Франкович

Жена украинского артиста Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова нередко делится в сети моментами и историями из их совместной жизни. Так, многих интересовало, почему она называет своего 54-летнего супруга по имени и отчеству. Девушка решила утолить любопытство фанов и дала на своей странице в Instagram подробный ответ.

Репяхова сопроводила публикацию милым артом, на котором изображена вместе со своим любимым в свадебных нарядах.

"Тот самый долгожданный пост: почему я называю мужа по имени отчеству) Все началось с того, что мы вместе работаем с мужем. И часто бывают случаи, когда возле нас есть третьи лица. Или например, я обсуждаю с людьми будущий концерт Виктора, не буду же я заказчику говорить: - да, Витя споёт эту песню)) Понимаете, да? В любом случае, я часто при людях говорю Виктор, а там где Виктор, там и Франкович. Обожаю отчество моего мужа, мне безумно нравится это словосочетание.)) Так и вышло, я просто привыкла и сейчас не замечаю, когда на людях называю его по И.О.", - пояснила Екатерина.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик в виде нарисованных жениха и невесты (фото: instagram.com/repyahovakate)

Пользователи сети принялись делиться своим мнением в комментариях.

Це дуже мило і навіть романтично

Как по мне,так это добавляет уважения и тепла в отношения!

Как по мне Виктор Франкович очень красиво и солидно звучит

Вот правда,есть в этом какой шарм и не режет слух.Может потому ,что говорится всегда с любовью?

Це все і так зрозуміло) А от чому люди задають завжди це питання

Мне кажется, это очень мило

Мне очень нравится как ты его так называешь. В этом есть свой шарм, а я тоже люблю своего мужа называть полным именем. так как в Корее отчества нет, так называю по имени и фамилии иногда

Скриншот комментариев

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