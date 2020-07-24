Молодая жена Виктора Павлика объяснила, почему обращается к нему по имени-отчеству

Многие поклонники интересовались, почему девушка называет мужа Виктор Франкович
Жена украинского артиста Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова нередко делится в сети моментами и историями из их совместной жизни. Так, многих интересовало, почему она называет своего 54-летнего супруга по имени и отчеству. Девушка решила утолить любопытство фанов и дала на своей странице в Instagram подробный ответ.
Репяхова сопроводила публикацию милым артом, на котором изображена вместе со своим любимым в свадебных нарядах.
"Тот самый долгожданный пост: почему я называю мужа по имени отчеству) Все началось с того, что мы вместе работаем с мужем. И часто бывают случаи, когда возле нас есть третьи лица. Или например, я обсуждаю с людьми будущий концерт Виктора, не буду же я заказчику говорить: - да, Витя споёт эту песню)) Понимаете, да? В любом случае, я часто при людях говорю Виктор, а там где Виктор, там и Франкович. Обожаю отчество моего мужа, мне безумно нравится это словосочетание.)) Так и вышло, я просто привыкла и сейчас не замечаю, когда на людях называю его по И.О.", - пояснила Екатерина.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик в виде нарисованных жениха и невесты (фото: instagram.com/repyahovakate)
Пользователи сети принялись делиться своим мнением в комментариях.
Скриншот комментариев
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